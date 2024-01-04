Школьный шутинг произошел в штате Айова после зимних каникул

Читайте нас в:

По информации телеканала, к школе прибыло большое количество правоохранителей. Около здания выстроилась колонна полицейских автомобилей. Также появилась информация, что к учебному заведению направили вертолет.

В четверг, 4 января, дети вышли на учебу после зимних каникул, отметил NBC News. В этом учебном заведении учатся порядка 1700 человек.

Никаких подробностей журналисты пока не привели. В офисе шерифа округа Даллас каналу заявили лишь, что по факту стрельбы идет расследование.

Все обстоятельства случившегося уточняются.