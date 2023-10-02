Школьный автобус с 30 детьми перевернулся в Щелкове

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По информации СМИ, ДТП случилось сегодня на трассе в районе села Трубино в Щелковском городском округе. Других данных о происшествии пока нет.

В Подмосковье перевернулся школьный автобус с 30 детьми. Никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Readovka.

В пресс-службе главного управления МВД по региону «360» подтвердили, что ничего серьезного не произошло, подробности аварии уточняются.