29 ноября 2023, 09:15

Школьную столовую в Кировской области закрыли после отравления 16 человек

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В Малмыжском районе Кировской области произошло массовое отравление школьников. Детей госпитализировали и начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По информации ведомства, в больницу с симптомами пищевого отравления доставили несколько учащихся школы в селе Калинино. Началась доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства проверит прокуратура Кировской области. Школьники почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой.

Источник Telegram-канала Shot раскрыл точное количество пострадавших. За медпомощью обратились 16 человек возрастом от семи до 10 лет. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы и проведут анализы, чтобы выяснить причину отравления. По предварительной версии, при приготовлении обеда нарушили технологию. Работу столовой приостановили.

Массовое отравление школьников произошло в феврале в Челябинске. Возбудили уголовное дело.

Дети Школы Школьники
29 ноября 2023, 09:47
Более 500 домов Севастополя остались без света из-за сильного ветра
Unsplash
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Почти две тысячи человек в 540 домах остались без света из-за очередных порывов ветра. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в Telegram-канале.

По его словам, ранним утром 29 ноября из-за сильно ветра в электрических сетях «Севастопольэнерго» произошло более 300 аварийных отключений.

«Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов», - указал он.

Устранить проблемы планируют к 23:00 среды, 29 ноября. Замгубернатора Севастополя уточнил, что заявок по упавшим деревьям пока нет.

Крым и Краснодарский край накрыла непогода. В ночь на 27 ноября полуостров и некоторые курортные города Кубани накрыли ураган и шторм. Скорость ветра в республике достигала 144 километров в час. В Южном федеральном округе из-за стихийных бедствий пострадали 18 человек. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, что жертвами непогоды стали четыре человека.

Электричество Погода Севастополь
29 ноября 2023, 08:42
Две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети
РИА «Новости»
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Две екатеринбурженки подрались возле дверей детского сада, куда пришли за детьми. Причиной кровавой потасовки стала переписка в соцсети, сообщил уральский портал Е1.ru.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке», - рассказывала пострадавшая Анастасия.

В больнице у нее диагностировали переломы нижней стенки орбиты и носа. Других травм не выявили. Женщина пошла в полицию, сотрудники правоохранительных органов начали проверку, после которой вынесут решение.

Вторая участница конфликта Мария заявила, что оппонентка лжет. По ее словам, никакого ножа не было и смертельных угроз она не делала. Собеседница издания подтвердила, что потасовка произошла из-за того, что Анастасия нагрубила ее мужу в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами.

«Я потребовала, чтобы она повторила оскорбления мне в лицо. Но вместо этого она меня оттолкнула, и завязалась драка», - поделилась Мария.

В детском саду сказали, что ничего не знали о конфликте женщин. С обеими мамами у дошкольного учреждения хорошие отношения.

Ранее в Екатеринбурге беременная женщина попала в больницу после конфликта в общественном транспорте. В трамвае на будущую мать напала другая пассажирка и ударила ее в живот. Водитель остановил транспорт и вызвал скорую.

Дети Екатеринбург Полиция
29 ноября 2023, 05:48
Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину спустя неделю нашли в Екатеринбурге
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Мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти неделю назад, нашли в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.ru.

Авторы статьи рассказали, что 44-летний Андрей Чазов должен был посетить родственников в Кировском районе. Родные ожидали его 22 ноября, однако в назначенный день мужчина не приехал. Перед пропажей он связался с незнакомой девушкой в соцсети «ВКонтакте» и попросил денег на проезд. В итоге мужчина исчез, не дождавшись ответа.

Позже родственники мужчины обратились в правоохранительные органы.

Уже 28 ноября волонтеры заявили о завершении поисков Чазова. По их словам, пропавший жив, он сам вышел на связь с родственниками. Других подробностей в поисковом отряде не рассказали.

Ранее в Москве нашли мужчину, который пропал после ссоры с девушкой. Он отключил телефон и ушел в неизвестном направлении. Семья исчезнувшего начала волноваться и обратилась к волонтерам. Позже парня нашли в Обнинске в Калужской области.

Екатеринбург
29 ноября 2023, 01:43
Сотрудника ГИБДД нашли мертвым после корпоратива в Свердловской области
РИА «Новости»
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В городе Новая Ляля Свердловской области нашли тело сотрудника ГИБДД Андрея Сальникова. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила изданию E1.ru, что смерть офицера не связана со служебной деятельностью.

«ЧП не было связано со служебной деятельностью. Офицер находился в плановом отпуске, и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», - сообщили в ведомстве.

Супруга погибшего сообщила изданию, что в этот день полицейский находился на стрельбище на корпоративе. Согласно официальной версии, Сальников скончался от переохлаждения.

Проверку проводит Верхотурский следственный отдел, они провели осмотр места происшествия, а тело сотрудника направили на экспертизу. Следователи опросили очевидцев. Предварительно, смерть некриминальная, мужчина умер от переохлаждения.

В Кировской области две школьницы скончались после вечеринки с вейпами и снюсом. Их тела обнаружила мать одной из девочек.

В городе Новая Ляля Свердловской области нашли тело сотрудника ГИБДД Андрея Сальникова. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила изданию E1.ru , что смерть офицера не связана со служебной деятельностью.

ГИБДД

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