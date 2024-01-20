20 января 2024, 18:01

Школьного охранника заподозрили в развращении оренбургской семиклассницы

РИА «Новости»
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В Оренбургской области охранник одной из школ развратил 13-летнюю девочку, сообщил РЕН ТВ. К ученице он приставал прямо в учебном заведении, в женской раздевалке.

Девочка столкнулась с домогательствами, по данным канала, 15 января. Насилие к ней охранник не применял.

«Охранник совершил в отношении семиклассницы развратные действия без применения насилия», - отметил источник РЕН ТВ.

В материале указали, что подросток живет в спеццентре для несовершеннолетних отдельно от матери, безработной жительницы Люберец.

Против охранника, по данным РЕН ТВ, возбудили уголовное дело о развратных действиях. Официально эти сведения пока не подтверждали.

В конце декабря против тренера по фитнесу из Тюмени возбудили 10 уголовных дел. Мужчину заподозрили в надругательствах над детьми.

20 января 2024, 17:57
Автосервис загорелся в Пушкинском районе Ленобласти
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Огонь полностью охватил одноэтажное здание автосервиса в Пушкино Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба санкт-петербургского главка МЧС, пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 16:20. На место выехали шесть единиц техники и 27 спасателей.

Прибыв на место, они увидели, что загорелось одноэтажное здание автосервиса площадью 10 на 25 метров. Пламя распространилось по всей постройке. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В распоряжении «360» оказались кадры с места пожара. На них видно полыхающее здание с поднимающимся густым черным дымом.

Сахалинские пожарные 20 января спасли более 350 собак и кошек из горящего приюта для животных. Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, в огне погибла одна кошка.

Пожары Ленинградская область МЧС РФ
20 января 2024, 17:25
Годовалый мальчик из Ленобласти оказался в реанимации из-за неудачного купания в ванной
РИА «Новости»
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В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка», мать бросила его без присмотра на несколько минут.

В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка» , мать бросила его без присмотра на несколько минут.

Женщина вышла из ванной, оставив сына на специальном стульчике. Когда она вернулась, ребенок уже был в воде без сознания. Мать мальчика оказала ему первую помощь и вызвала скорую помощь.

Ребенка доставили в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу. Врачи подключили маленького пациента к аппарату ИВЛ. Позже мальчика решили перевести в Педиатрический университет. Утром 20 января он стал дышать самостоятельно - от аппарата ребенка отключили после консилиума.

«Сейчас мальчик находится в клинике под наблюдением, с его родителями поддерживается связь. Прогнозы благоприятные», - отметили медики, уточнив, что, по их оценке, годовалый пациент пробыл без сознания под водой около трех минут.

Семья, где воспитывают мальчика, многодетная.

В Новой Москве в ванной нашли мертвым двухлетнего мальчика. СК возбудил после гибели ребенка уголовное дело.

Дети Больницы Врачи
20 января 2024, 17:10
Ребенок потерялся в Тропаревском парке на западе Москвы
РИА «Новости»
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В районе Тропарево-Никулино в Москве потерялся 10-летний мальчик. Он был одет в желтую куртку и ехал на лыжах. Об этом сообщил источник «360».

Он уточнил, что мальчик возвращался с лыжной прогулки к машине вместе с отцом. Ребенок свернул с пути. Телефона с собой у него не было.

У припаркованной машины родитель сына не обнаружил. Спустя 20 минут ожидания школьник так и не вернулся.

Подробности произошедшего уточняются. Спасатели направились на место происшествия вместе со служебными собаками.

Ранее потерявшаяся в Красноярском крае девочка едва не замерзла на дороге. Мама отпустила дочь на улицу вместе со старшим братом и сестрой. Однако она потерялась. Правоохранители заметили, что из-за сильного мороза у ребенка отмерзли руки.

Дети Москва
20 января 2024, 16:03
Мужчина в военной форме устроил дебош на рейсе Москва — Челябинск
РИА «Новости»
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Полиция аэропорта Челябинска задержала мужчину в военной форме, устроившего скандал на борту прилетевшего из Москвы самолета. Об этом пассажиры рейса рассказали журналистам редакции 74.Ru.

Собеседники заявили, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, заявляя об их продажном поведении. Когда самолет приземлился в аэропорту Челябинска, мужчину передали в руки правоохранителям. По словам одного из пассажиров, на борту самолета было много людей в военной форме. Один из них вез огромного плюшевого медведя.

По данным издания, в пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО подтвердили факт скандала на борту, но не стали его комментировать.

Ранее вылетевший из Сургута в Москву пассажирский самолет экстренно сел в Перми. Оказалось, что такое решение командир судна принял из-за агрессивного мужчины на борту.

Самолеты Челябинск

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