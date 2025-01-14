Школьников в Саратове и Энгельсе перевели на удаленку из-за атак БПЛА

«Сегодня занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставили задачу оперативно донести до родителей всю информацию», - написал он.

Губернатор ранее14 января сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе, экстренные службы области привели в полную готовность. Бусаргин отмечал, что в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

Также ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали промышленное предприятие «Оргсинтез» в Казани, загорелись емкости с топливом. Информация о пострадавших не поступала.