14 января 2025, 07:59

Школьников в Саратове и Энгельсе перевели на удаленку из-за атак БПЛА

РИА «Новости»
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Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области из-за угрозы атаки беспилотников пройдут в дистанционном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Сегодня занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставили задачу оперативно донести до родителей всю информацию», - написал он.

Губернатор ранее14 января сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе, экстренные службы области привели в полную готовность. Бусаргин отмечал, что в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

Также ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали промышленное предприятие «Оргсинтез» в Казани, загорелись емкости с топливом. Информация о пострадавших не поступала.

Саратов Беспилотники Школьники
14 января 2025, 07:18
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в четырех аэропортах
РИА «Новости»
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Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов ввели в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Тамбова, Саратова, Казани и Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск», - написал он.

Кореняко отметил, что службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, для них это - главный приоритет.

В 07:10 по московскому времени представитель Росавиации объявил о снятии ограничений на работу аэропортов в Калуге и Тамбове.

Авиация Казань Самолеты
14 января 2025, 01:11
Тигр растерзал женщину в Непале
Freepik
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Тигр растерзал 50-летнюю женщину рядом с национальным парком Бардия в Непале. Об этом сообщило издание The Rising Nepal.

Хищник напал на Падамкалу Тапу в воскресенье, 12 января. Женщина пасла скот в лесу Бакува в муниципалитете Тхакурбаба, расположенном в округе Бардия провинции Лумбини, недалеко от границы национального парка.

Управление нацпарка установило личность погибшей. При этом неизвестно, будут ли предприняты какие-то действия в отношении агрессивного хищника.

Парк, рядом с которым произошло нападение тира, является крупнейшей охраняемой природной зоной Непала, чью территорию человеческая деятельность почти не затронула.

Ранее в пригороде Владивостока амурский тигр через горнолыжную трассу проник на территорию базы отдыха, но потом вернулся в лес.

До этого в Приморском крае сотрудники национального парка «Земля леопарда» совместно с Охотнадзором поймали амурского тигра , нападающего на домашних животных в населенных пунктах.

Смертность Женщины Животные Непал
13 января 2025, 19:02
На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль
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Шпиль рухнул на крыше горящего в Туле здания военного госпиталя на Советской улице. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общая площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Из госпиталя эвакуировали 57 человек - там проходили лечение военнослужащие срочной службы, которых теперь разместят в других госпиталях.

Губернатор области Дмитрий Миляев распорядился предоставить для этого транспорт. Тушат возгорание 65 спасателей и 22 единицы техники. Никто не пострадал, угрозы перехода пламени на соседние дома нет.

Пресс-служба правительства Тульской области назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.

Пожары МЧС РФ
13 января 2025, 17:52
Москвич нашел мумию отца в его же квартире
РИА «Новости»
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Житель Москвы нашел мумию отца, которого считал пропавшим без вести, в его же квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина не общался с родственниками с июня, и никто не знал, где он. В начале января сын пришел к отцу в квартиру, но обнаружил уже труп. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В ноябре в Санкт-Петербурге промышленный альпинист, работавший на фасаде жилого дома, заглянул в окно одной из квартир, открытое на проветривание, и увидел тело пожилой женщины , пролежавшее в квартире, по оценкам экспертов, не меньше года.

Летом в штате Аризона 60-летняя женщина четыре дня просидела в офисе мертвой , а ее коллеги заметили, что она скончалась, только когда почувствовали неприятный запах.

Мужчины Москва

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