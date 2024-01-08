08 января 2024, 02:22

Школьники запугали жителей Тобольска стрельбой из пневматики

Freepik
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Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал«Главное Тобольск».

«Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток семи-девяти лет и начал стрелять из пневматики по машине», - написал один из очевидцев.

После этого тобольчанин зашел в подъезд, чтобы найти родителей школьника. Но ему никто не открывал. Соседи рассказали, что «эти дети всегда так делают».

МВД по Тюменской области официального комментария пока не давало. Другие подробности происшествия не приводились.

Ранее в Санкт –Петербурге задержали 16-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в учительницу музыки. Женщина рассказала о произошедшем в полицию. По словам, петербурженки, юноша выстрелил в нее из пневматического оружия рядом с домом № 30 по Торжковской улице.

Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал «Главное Тобольск».

Дети Стрельба Школьники Оружие Машины Полиция
08 января 2024, 02:03
Ангар загорелся в Санкт-Петербурге
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Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь — четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь - четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало», - уточнили в ведомстве.

Тушением огня занимаются 22 специалиста и пять единиц техники. Сейчас проводится наращивание сил и средств.

В конце декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся строительный магазин «Леруа Мерлен». Персонал магазина эвакуировали еще до приезда спасателей. Пожару присвоили первый ранг сложности. В тушении участвовали 28 человека и шесть единиц техники.

До этого ангар со стройматериалами загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Возгорание тушили 27 человек и шесть единиц техники

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Россия
08 января 2024, 00:13
Пожарные спасли человека из огня на севере Москвы
РИА «Новости»
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Пожар начался в пятиэтажном доме на севере Москвы, сообщил Telegram-канал МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома, его причины пока неизвестны. Приехавшие на вызов пожарные помогли выбраться из горящего дома одному человеку, еще 11 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание.

Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению огня. На ролике МЧС видно, что из одного из окон дома валит густый дым, однако огонь пока не распространился на другие этажи.

В ночь с 6 на 7 января пожар произошел в столичном отеле Holiday Tagansky. Прибывшие на место спасатели спасли двух человек и помогли провести эвакуацию 364 гостей. В результате происшествия никто не пострадал, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Пожары МЧС РФ Москва
07 января 2024, 23:53
Четыре человека пострадали в ДТП с участием Bentley и УАЗ на Урале
РИА «Новости»
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Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Bentley двигался по Кольцовскому тракту в направлении Арамиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент медицинские сотрудники оказывают им необходимую помощь», - уточнило ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее водителя иномарки лишили водительских прав.

Проводится проверка по факту ДТП. На участке трассы, где произошла авария, организовали реверсивное движение, поток регулируют инспекторы ДПС.

Ранее 26 автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека.

ДТП Иномарки Свердловская область Машины
07 января 2024, 23:35
Российский блогер швырнул малолетнего сына в сугроб
piqsels
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Блогеру Сергею Косенко, выбросившему своего малолетнего сына в сугроб, пригрозили органами опеки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Блогер обещал, что снимет самое популярное видео, а потом опубликовал в социальных сетях ролик, на котором он держит в руках ребенка в черно-белом комбинезоне, а затем бросает его в сугроб.

У блогера 6,9 миллиона подписчиков в соцсети. Пользователи начали писать в комментариях, что в Европе за такие действия его бы лишили родительских прав, а ребенка забрали. Некоторые усомнились в том, что блогер психически здоров, другие пригрозили органами опеки.

После того, как аудитория не оценила его перформанс, Косенко попытался оправдаться, заявив, что держал в руках куклу. Пользователи ему не поверили, отметив, что если отследить покадрово, то выяснится, что так называемая кукла и глазами моргает, и мимика в наличии.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя Илью Иванова, которого обвинили в убийстве ребенка. Мужчина выбросил дочь из окна пятого этажа во время ссоры с женой.

Дети Соцсети Блогеры

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