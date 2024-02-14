14 февраля 2024, 10:11

Школьники во Владивостоке застряли на дрейфующей льдине

Читайте нас в: Google Новости

Несколько подростков 14 февраля застряли на отколовшейся льдине, которую уносит в сторону Японского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Школьники вышли на лед в акватории Спортивной гавани. В какой-то момент льдина откололась, поэтому они не смогли вернуться на берег.

Информация о дрейфующих на льдине подростках уже поступила в мэрию Владивостока. По данным издания, сотрудники экстренных служб уже готовятся к спасательной операции.

Ранее в центре Москвы с Малого Каменного моста упал мужчина , оказавшись на льдине. Сотрудники МЧС спасли человека. Аналогичный случай произошел в Подмосковье с двумя рыбаками, провалившимися под лед в акватории Иваньковского водохранилища.

Школьники Владивосток
14 февраля 2024, 07:52
Двое жителей Приамурья украли со стройки материалов на миллион рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранительные органы задержали двух жителей Амурской области, их подозревают в серии краж со строительных объектов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

С заявлением в полицию обратился руководитель местной строительной компании. По его словам, с объекта в населенном пункте Кантон-Коммуна неизвестные украли электроинструмент и строительные материалы.

В результате оперативной работы полицейские обнаружили схрон, где злоумышленники прятали краденое. Задержанные признали свою вину, пояснив, что проникали на стройку через недостроенную крышу.

Их заподозрили в совершении аналогичного преступления в населенном пункте Чигири. Там мужчины убили собаку, чтобы вынести с участка утеплитель. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже и жестоком обращении с животными.

Ранее в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил отделение банка , завладев 13 миллионами рублей.

Рубль Россия Кражи
14 февраля 2024, 07:49
Учительница на Урале изранила циркулем непослушного школьника
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Асбестовском городском округе Свердловской области девятилетний школьник попал в травмпункт с 27 проколами циркулем на руке. Таким способом учительница наказала его за плохое поведение. Полиция начала проверку, сообщил сайт E1.ru.

Второклассник в поселке Малышева 16 февраля вернулся домой с исколотой рукой. Он заявил отцу, что так классная руководительница наказала его за непослушание. На перемене он отобрал у девочки свой дневник и поцарапал ее циркулем. Одноклассница пожаловалась учительнице.

Во время урока женщина вывела мальчика из-за парты, взяла циркуль и стала протыкать ему кожу, спрашивая, понравилось ли. Отец отвез сына в травмпункт обработать проколы. На тыльной стороне ладони насчитали 27 ранок.

«Позже учитель прислала сообщение, извинилась, объяснила, что „дала волю эмоциям“. Я не знал, что ответить», - сказал родитель.

Учительница, по информации издания, ушла на больничный, а в школе началась служебная проверка. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полицейские опросили участников происшествия и по итогам проверки примут процессуальное решение.

В Хабаровском крае учительница ударила девочку за рисунок в букваре и швырнула в нее книгу. Следком возбудил уголовное дело.

Драки Школы Учителя Школьники
14 февраля 2024, 05:04
Мужчина с пистолетами и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске, похитив более 13 миллионов рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту», - сообщили в краевой полиции.

Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей. Ограбление произошло в подразделении банка, расположенном на Краснореченской улице в Индустриальном районе.

Правоохранители уже устанавливают личность подозреваемого, принимая меры к его задержанию.

Ранее в Уссурийске правоохранители задержали подростков , подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции. В конце января они толпой проникли в квартиру к бойцу СВО, избили его и украли имущество на семь тысяч рублей.

Банки Ограбления Россия Деньги Полиция
14 февраля 2024, 02:54
Школьник из Йошкар-Олы ушел гулять и не вернулся
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Волонтеры в Йошкар-Оле организовали поиски 11-летнего мальчика, который ушел гулять и не вернулся домой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Школьник пропал 13 февраля, когда не вернулся с прогулки. Родители обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

На момент пропажи на мальчике был черно-желтый комбинезон, черные кроссовки с красными вставками, черная шапка-балаклава, черно-зеленые перчатки. Рост ребенка 149 сантиметров, волосы светло-русые и карие глаза.

Ранее в Чите пропал 10-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся. Волонтеры также начали поиски ребенка.

До этого поисково-спасательный отряд «Ты не один» объявил о пропаже восьмилетнего жителя Череповца в Вологодской области. Ребенок вышел от друга и пропал.

Дети

Новости по теме