Школьники во Владивостоке застряли на дрейфующей льдине
Несколько подростков 14 февраля застряли на отколовшейся льдине, которую уносит в сторону Японского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.
Школьники вышли на лед в акватории Спортивной гавани. В какой-то момент льдина откололась, поэтому они не смогли вернуться на берег.
Информация о дрейфующих на льдине подростках уже поступила в мэрию Владивостока. По данным издания, сотрудники экстренных служб уже готовятся к спасательной операции.
Ранее в центре Москвы с Малого Каменного моста упал мужчина , оказавшись на льдине. Сотрудники МЧС спасли человека. Аналогичный случай произошел в Подмосковье с двумя рыбаками, провалившимися под лед в акватории Иваньковского водохранилища.