Школьники во Владивостоке застряли на дрейфующей льдине

Школьники вышли на лед в акватории Спортивной гавани. В какой-то момент льдина откололась, поэтому они не смогли вернуться на берег.

Информация о дрейфующих на льдине подростках уже поступила в мэрию Владивостока. По данным издания, сотрудники экстренных служб уже готовятся к спасательной операции.

Ранее в центре Москвы с Малого Каменного моста упал мужчина , оказавшись на льдине. Сотрудники МЧС спасли человека. Аналогичный случай произошел в Подмосковье с двумя рыбаками, провалившимися под лед в акватории Иваньковского водохранилища.