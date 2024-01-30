30 января 2024, 11:54

Школьники в Москве подрались из-за Николая II

РИА «Новости»
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Недалеко от столичной частной школы двое подростков подрались из-за того, что один из них назвал слабаком последнего императора России Николая II. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, двое одноклассников возвращались из школы домой и спорили на историческую тему. После того как один из 15-летних мальчиков раскритиковал последнего российского императора, его ударил одноклассник. Началась драка, которую удалось остановить проходившей мимо пенсионерке. Она пригрозила школьникам полицией.

Для пострадавшего конфликт окончился переломом носа. Его товарищ сообщил, что не помнит подробностей драки, но отметил, что у его оппонента не было даже крови. Обстоятельства происшествия начала выяснять полиция.

Mash уточнил, что нападавший раньше состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за то, что однажды он принес в школу игрушечный пистолет.

Ранее школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру.

Драки Школьники Москва
30 января 2024, 12:48
Драматург Гельман рассказал о своем состоянии после аварии в Москве
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Российский драматург и сценарист Александр Гельман рассказал о своем состоянии после вчерашней аварии. Ему наложили гипс на обе ноги, сообщил он в беседе с «360».

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», - поделился Гельман.

Драматурга сбила машина вечером 29 января. ДТП произошло возле Театра имени Пушкина в Москве. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у театра, когда из-за поворота на Тверской бульвар вылетела черная BMW.

Гельман подчеркнул, что сбивший его водитель оказал ему необходимую помощь и вызвал медиков и полицейских. Хотя 90-летний драматург все же считает, что владелец иномарки должен понести наказание.

«Я считаю, надо прав лишить», - сказал он.

Сценарист находится на лечении дома. Восстановление займет несколько месяцев.

ДТП Москва
30 января 2024, 12:46
Машина на автозапуске устроила массовое ДТП на парковке уральского поселка
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Припаркованные на стоянке автомобили в поселке Рощино Челябинской области получили массовые повреждения. Один из владельцев транспортного средства забыл включить ручной тормоз, а с утра нажал кнопку автозапуска. В результате машина начала наматывать круги по стоянке, врезаясь в соседние автомобили. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным авторов, владельцем закружившегося автомобиля оказался сотрудник местной птицефабрики. Всего машина сделала более 20 подходов, повредив четыре транспортных средства.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД в комментарии Ura.ru заявили, что могут подтвердить факт аварии, но зарегистрировать происшествие водители отказались, договорившись решить дело между собой.

Челябинская область ДТП Челябинск Машины
30 января 2024, 12:45
Осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване заинтересовались следователи
РИА «Новости»
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В России возбудят уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил это центральному аппарату, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России <...> поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего», - отметили в Следкоме.

Поводом для разбирательства стала информация СМИ о том, что в Ереване мужчина опрокинул венки и растоптал ленту с российским триколором. Осквернение сняли на видео и опубликовали в интернете.

Цветы у подножия памятника детям блокадного Ленинграда возложили дипломаты. Мужчину, который растоптал венки, возмутило заявление представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. В беседе с «360» она назвала выходку жителя Еревана чудовищным поступком.

Армения Уголовное дело Мария Захарова Памятники Следственный комитет России Блокада Ленинграда
30 января 2024, 12:32
Россия выяснит, каким оружием ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области
Global Look Press
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Российская сторона установит, каким типом оружия украинские военные сбили самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы устанавливаем, каким оружием Киев сбил Ил-76 над Белгородской областью», - сказал он.

Лавров отметил, что российская сторона самостоятельно расследует все обстоятельства крушения самолета. Он подчеркнул, что страна не закроется в своих действиях от тех, кто действительно хочет узнать правду.

Украинские боевики сбили транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью 24 января. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, все они погибли. Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию как очередное преступление со стороны киевского режима.

Днем ранее, 29 января, комиссия по расследованию ЧП получила расшифровку бортовых самописцев со сбитого самолета.

Сергей Лавров Россия Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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