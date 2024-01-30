Школьники в Москве подрались из-за Николая II

По информации издания, двое одноклассников возвращались из школы домой и спорили на историческую тему. После того как один из 15-летних мальчиков раскритиковал последнего российского императора, его ударил одноклассник. Началась драка, которую удалось остановить проходившей мимо пенсионерке. Она пригрозила школьникам полицией.

Для пострадавшего конфликт окончился переломом носа. Его товарищ сообщил, что не помнит подробностей драки, но отметил, что у его оппонента не было даже крови. Обстоятельства происшествия начала выяснять полиция.

Mash уточнил, что нападавший раньше состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за то, что однажды он принес в школу игрушечный пистолет.

Ранее школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру.