Школьника в Москве засосало в снегоуборочную машину
Ученика четвертого класса одной из столичных школ засосало в снегоуборочную машину в Войковском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
Дней 15 февраля 11-летний мальчик возвращался домой из школы. Он не заметил едущий навстречу снегоуборочный комбайн, и его ногу засосало щеткой.
Водитель спецтехники тут же остановился и вызвал пострадавшему помощь. Прибывшие на место ЧП медики заключили, что ребенок получил рваную рану правой голени.
Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там школьник попал под снегоуборочный трактор и получил ушиб ноги. Оказалось, что водитель, сдавая назад, не заметил мальчика.