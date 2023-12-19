Школьника в Ивановской области намотало на тракторный вал

Двухлетняя девочка стажа жертвой побоев в Свердловской области. Сначала ее мать заявила, что дочь получила травмы при падении с горки, но потом обвинила в избиении своего сожителя. Тетя девочки Алена рассказала «360», какая атмосфера царила в этой семье, и почему она не верит в виновность мужчины.

Девочка погибла в городе Первоуральске. Ее мать, Виктория, заявила, что дочь избил ее сожитель Иван. Мужчину арестовали по подозрению в убийстве. Его мать Наталья, как и тетя девочки, не верят в то, что именно он виноват в гибели ребенка.

Мать мужчины рассказала «360», что ее сын всегда ладил с детьми. О том, что происходит в этой семье, она узнала после разговора с Аленой. Та показала ей старые фотографии, на которых девочка была в синяках и ссадинах еще до знакомства Натальи с Иваном.

«Она мне сказала, что Иван 100% не виноват», - добавила женщина.

По словам тети, Виктория не ухаживала за детьми. Они постоянно были грязными и голодными. Мать часто на них кричала, летом оставляла надолго в песочнице, а зимой вообще не гуляла. Девочка всегда была с синяками, причем мать ребенка утверждала, что она якобы сама упала и ударилась. Также Виктория не водила детей в детский сад и к педиатру, а когда к ней появились вопросы со стороны ПДН, то переехала в другой город. После одного из визитов проверяющих девочке сломали нос, это было в 20-х числах октября.

«В ПДН не поставила ее на учет. Я ходила, узнавала», - заявила Алена.

По ее словам, гибель дочери никак не отразилась на Виктории.

«Она очень ходит веселая, как ни в чем не бывало. У человека ничего не произошло», - пояснила она.

Что касается задержанного, Алена была против, чтобы с ним оставляли детей, так как мужчина был наркоманом. Но позже дети ей рассказали, что «Ваня всегда защищал» погибшую девочку, когда мать на нее орала.

Алена предположила, что Виктория плохо относилась к детям потому, что они пошли в «отцовскую породу».

«Я точно уверена, что это она. Помогите нам, пожалуйста, наказать ее, а то она идет только по 156 статье. Ей детей могут отдать», - попросила женщина.

Алена упомянула, вероятно, уголовную статью, в которой говорится о жестоком обращении с детьми, их ненадлежащем воспитании.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, идет расследование. По версии следствия, мужчина избил девочку до смерти, а мать, когда узнала, вызвала скорую помощь. Расследование на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.