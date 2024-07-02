02 июля 2024, 23:31

Школьника порезало стеклом от разбитой остановки во время урагана в Петербурге

Freepik
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В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик пострадал, когда шквалистый ветер разбил стеклянную автобусную остановку. Осколки угодили ему в предплечье, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

Происшествие произошло на проспекте Ветеранов, 131, в Красносельском районе. Осколки полетели в ребенка на глазах его матери.

«После сразу вызвали такси, самостоятельно поехали в детскую больницу. Ребенку зашили рану, рука пострадала, у него отрезок такой от острого. Сейчас рука перемотана», - рассказала она.

Мальчику оказали медицинскую помощь, отпустив домой в удовлетворительном состоянии.

Издание опубликовало видео происшествия. На кадрах видно, как ураганным ветром оторвало водоналивные барьеры в воздух с проезжей части, повалило несколько знаков и оторвало стекло от остановки.

Накануне в Санкт-Петербурге во время урагана погиб 11-летний мальчик , игравший на футбольной площадке. На ребенка упало дерево, от полученных травм он скончался в больнице.

Ранее россиян предупредили, что во время шквалистого ветра нельзя прятаться под деревьями , рядом со стройкой, торговыми палатками рекламными щитами.

Санкт-Петербург Дети Ураган Шторм
03 июля 2024, 00:06
Оживший в чемодане «труп» мужчины напугал москвичей
Freepik
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Необычное происшествие случилось недавно в Москве. Оживший «труп» вылез из чемодана и напугал прохожих, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, жители столицы увидели в траве чемодан, из которого торчали человеческие ноги и другие части тела. Перепуганные граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб.

В какой-то момент «труп» ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина объяснил, что выбрал такое необычное место, чтобы комфортно поспать.

Ранее туристы, катавшиеся на банане в Сочи, обнаружили тело утонувшего мужчины.

Спасатели достали утопленника. Его личность сейчас устанавливается.

В июне штормовые волны на пляже «Ривьера» унесли в море 20-летнюю жительницу Липецкой области. Ее труп нашли через четыре дня.

Спасатели Мужчины Москва
02 июля 2024, 23:56
Люлька с рабочими рухнула с моста в Нижнем Новгороде
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Люлька с рабочими сорвалась с моста в Нижнем Новгороде. В результате поиска водолазы вытащили из реки тело одного из пострадавших, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о случившемся на Стригинском мосту через реку Оку поступила диспетчерам вечером во вторник. По предварительным данным, подвесная люлька сорвалась при проведении строительных работ, в ней находились два человека.

«Для проведения поисковых работ к месту направили водолазную группу аварийно-спасательного отряда», - отметили в сообщении.

В результате поисков спасатели извлекли тело 25-летнего мужчины. Поиски второго рабочего продолжат в среду.

Двое рабочих провалились в котлован на стройке в Москве в Бутырском районе на Складочной улице. Мужчины упали в яму глубиной в пять метров, их засыпало землей. Рабочие смогли сами вытащить одного пострадавшего.

Спасатели Работа Мужчины Реки
02 июля 2024, 23:52
«Бежит куча народу». Массовая драка со стрельбой произошла в Тюмени
РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла на стоянке гипермаркета «Окей» в Тюмени. Местная жительница рассказала 360.ru о подробностях произошедшего.

Массовый конфликт со стрельбой произошел вечером во вторник, 2 июня, у гипермаркета «Окей» в Тюмени. На стоянке магазина собрались около 50 человек. Сначала они кричали друг на друга, потом послышались выстрелы. Участники конфликта разбежались.

Женщина, живущая в доме напротив, рассказала 360.ru, что тоже слышала выстрелы и наблюдала за ситуацией из окна. По ее словам, стрельбой конфликт не закончился.

«Я когда выглянула в окно, смотрю, от „Окея“ бежит куча народу. Потом они подбегают к перекрестку, с угла дома, начинают пацаненка избивать - очень-очень сильно. Там было много народу, может, человек 10, может, и больше», - заявила она.

Местная жительница добавила, что после избиения молодого человека подняли на ноги - он еле шел. На место происшествия приехали два автомобиля скорой помощи и правоохранители.

Ранее массовая драка в одном из дворов Челябинска закончилась стрельбой и взрывами. В полиции начали поиски участников конфликта.

Драки Тюмень Стрельба
02 июля 2024, 22:42
Москвич попал в реанимацию после теплового удара
РИА «Новости»
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В Москве мужчина попал в реанимацию в результате теплового удара. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, во вторник, 2 июля, жителя столицы забрали с площади Киевского вокзала.

«Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц. Сейчас он находится на ИВЛ», - рассказал собеседник журналистов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил 360.ru, что погода в Москве на этой неделе будет бить все рекорды. Днем воздух в столице будет нагреваться от 31 до 34 градусов, а по области даже до 36. Такая погода свойственна Астрахани в самые жаркие периоды, но никак не Москве. По ночам тоже будет жарко: 20… 21 градус в спальных районах и до 25 градусов в центре столицы.

К выходным синоптик пообещал понижение температуры на пять-семь градусов. Она все равно будет выше климатической нормы, но уже не так критично.

Больницы Погода Мужчины Погода в Москве Москва

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