17 июня 2024, 20:51

Школьник «заминировал» московский ТЦ в попытке защитить мать

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Семиклассник сообщил о минировании торгового центра «Метрополис» в Москве, чтобы защитить свою мать. Неизвестный угрожал ему слить личные данные женщины в Сеть, сообщил Telegram-канал Baza.

Звонок с сообщением о минировании поступил в службу 112 вечером в субботу, 15 июня. Неизвестный заявил, что планирует взорвать ТЦ «Метрополис» и дает посетителям 40 минут на эвакуацию.

Полицейские отследили звонок и выяснили, что телефонным минером оказался школьник из Заполярного в Мурманской области.

Семиклассник признался силовикам, что сообщил о минировании ТЦ под давлением. В соцсетях мальчику написал незнакомец и пригрозил опубликовать личные данные его матери в интернете, если подросток не выполнит его требования. Школьник поддался на шантаж.

В феврале из-за телефонных минеров полицейские эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы и ТЦ «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов.

Дети Интернет Соцсети Школьники
17 июня 2024, 21:43
Движение транспорта перекрыли на участке Боровского шоссе из-за ливня в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Движение транспорта пришлось перекрыть в районе дома № 13 на Боровском шоссе в сторону центра и области. Такие меры приняли из-за сильного ливня, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Также временно остановили движение в районе дома № 66 на улице Адмирала Корнилова. Водителям порекомендовали быть внимательнее и выбирать другой маршрут с учетом перекрытий.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В некоторых столичных районах возможен град.

Ранее Гидрометцентр опубликовал предупреждение о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня в Москве и Московской области из-за грозы.

Водители Дептранс Москвы Москва
17 июня 2024, 20:05
Шесть случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

«В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления „Салата лобио“ производства ООО „Локалкитчен“ (Москва)», - указали в ведомстве.

По данному факту специалисты проводят проверку ретейлера, через которого заказывали продукцию. Сейчас все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее более 120 жителей Москвы обратились к врачам из-за ботулизма , из них половину госпитализировали в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор выяснил , что причиной отравления стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Казань Татарстан Роспотребнадзор Случаи ботулизма в России
17 июня 2024, 18:46
Амурский полоз забрался под капот машины в Приморье
Читайте нас в: Google Новости
Житель Приморья обнаружил в капоте своей машины амурского полоза. Мужчине пришлось чуть ли не голыми руками извлекать пресмыкающееся из автомобиля, сообщил источник 360.ru.

Внимание водителя привлекли странные звуки, которые раздавались из его Toyota Regius Ace. Когда он открыл капот, то увидел там то, что больше всего не ожидал, а именно - большую змею.

В какой-то момент она даже пыталась «дать отпор». Но мужчина не растерялся, а воспользовался щупом для масла и помог гостье добраться до кустов.

Похожий случай недавно произошел в центре Москвы. Очевидцы обнаружили спящей большую желтую змею во дворе дома в Малом Трехсвятительском переулке и вызвали спасателей.

В декабре жительница Москвы увидела пресмыкающееся в туалете собственной квартиры.

Змею отловили и передали зоологам.

Приморье Мужчины Машины Змеи
17 июня 2024, 18:02
Сель из грязи перекрыл движение транспорта на трассе Сахалина
Читайте нас в: Google Новости
Сошедший на автодорогу Углегорск — Поречье — Орлово в Углегорском районе Сахалина грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. По данным пресс-службы областного Минтранса, объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

Сошедший на автодорогу Углегорск - Поречье - Орлово в Углегорском районе Сахалина грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. По данным пресс-службы областного Минтранса, объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

В ведомстве уточнили, что сход грязевой массы произошел на девятом километре автодороги в понедельник, 17 июня, около 20:00 (14:00 по московскому времени).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в расчистке дороги задействовали два экскаватора, три погрузчика и один бульдозер. Он не исключил, что введет режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, чтобы ускорить проведение работ.

Администрация Углегорского городского округа в Telegram-канале показала видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как сель перекрыл большой участок на горной трассе. На одной из сторон дороги скопилось несколько машин, которые встали в ожидании проезда. Некоторые из них развернулись и поехали в объезд.

Не исключено, что сход селя стал последствием двух землетрясений , которые произошли на Сахалине в ночь на минувшее воскресенье, 16 июня. Магнитуда подземных толчков составила от 4,1 до трех.

Приморье Дороги Машины

Новости по теме