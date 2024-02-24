24 февраля 2024, 17:53

Школьник в Петербурге выпил бутылку коньяка. Мальчика госпитализировали

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Семиклассник в Петербурге выпил бутылку коньяка и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», - рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, школьник отравился, сообщил РЕН ТВ. Мать пострадавшего рассказала - она узнала от другого подростка о том, что ее сын выпил спиртное. Парень позвонил ей и сказал, что мальчик уснул на чердаке дома после бутылки коньяка.

Ранее две школьницы отравились алкоголем в Приморье. Девочек доставили в больницу и оставили под наблюдением медиков до конца недели.

Полицейские начали проверку по факту происшествия.

Дети Больницы Алкоголь Школьники
24 февраля 2024, 18:50
Два человека пострадали при пожарах в двух многоэтажках Саратовской области
пресс-служба прокуратуры Саратовской области
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В двух многоэтажках в Энгельсе Саратовской области произошли пожары. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Возгорание случилось в домах № 9 и 25 микрорайона Энгельс-1. Жильцов эвакуировали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Пожар частично перекинулся на еще одно здание, однако его потушили силами одного пожарного расчета.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства пожаров и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. По итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

На место выехал исполняющий обязанности зампрокурора Энгельса Иван Горин.

Ранее в тот же день сообщалось, что правоохранители организовали доследственную проверку по факту пожара со смертельным исходом на севере Москвы. На пепелище нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Саратов Пожары Больницы
24 февраля 2024, 17:58
Маршрутка с пассажирами вспыхнула на ходу в Башкирии
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В Стерлитамаке рядом с остановкой на ходу загорелась маршрутка с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, ЧП произошло в субботу на улице Худайбердина около остановки «Улица Мира». Пассажирам удалось быстро выскочить из полыхающей «Газели». Обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место спасатели потушили маршрутку. На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что «Газель» выгорела полностью.

Все причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливают сотрудники МЧС России.

Ранее в китайском городе Нанкине в провинции Цзянсу во время пожара с электромопедами погибли 15 человек, еще 44 пострадали. Глава города уточнил, что всех пострадавших увезли в больницу, состояние одного из них оценивается как критическое.

Пожары Башкирия
24 февраля 2024, 15:35
Трамвай врезался в легковой автомобиль в Екатеринбурге
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Трамвай врезался в легковушку в Екатеринбурге. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

ДТП случилось на проспекте Космонавтов, напротив гипермаркета «Лента». Как уточнили Ura.ru в городской ГИБДД, пострадавших нет. На месте находится экипаж Госавтоинспекции, авария оформляется.

Местные жители сообщили, что движение на участке дороги, где произошла авария, временно затруднилось.

Ранее в тот же день два человека пострадали в результате столкновения автомобиля каршеринга с дорожным разделителем в Москве на Смоленском бульваре. Раненых пришлось деблокировать. На месте разлилось топливо.

А накануне, 23 февраля, экскурсионный автобус, который вез детей с соревнований, врезался в самосвал на Красковской улице. Никто не пострадал, тем не менее детей и взрослых тщательно осмотрели медики. Причина аварии неизвестна.

ДТП Екатеринбург
24 февраля 2024, 14:34
Крыша парковки рухнула на машины на севере Москвы
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На севере Москвы крыша парковки обрушилась на автомобили. В распоряжении «360» появилось видео с места случившегося.

На кадрах запечатлели разрушенную конструкцию. На видео видно, что заснеженная крыша лежит прямо на машинах.

По данным источника «360», ЧП произошло в 90-м километре МКАД. В результате случившегося никто не пострадал. Площадь обрушения достигла 100 «квадратов». По предварительным данным, под обломками находится 15 автомобилей.

Подобный инцидент произошел в столице в сентябре. В паркинге жилого комплекса «Хорошевский» обрушились коммуникационные трубы. В результате несколько иномарок Mercedes, Porsche и десятки других получили повреждения.

Обрушения Видео Машины Москва

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