Школьник в Петербурге выпил бутылку коньяка. Мальчика госпитализировали

«Парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», - рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, школьник отравился, сообщил РЕН ТВ. Мать пострадавшего рассказала - она узнала от другого подростка о том, что ее сын выпил спиртное. Парень позвонил ей и сказал, что мальчик уснул на чердаке дома после бутылки коньяка.

Ранее две школьницы отравились алкоголем в Приморье. Девочек доставили в больницу и оставили под наблюдением медиков до конца недели.

Полицейские начали проверку по факту происшествия.