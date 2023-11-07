07 ноября 2023, 16:38

Школьник в Балашихе вонзил карандаш в ухо однокласснику

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Учащийся балашихинской гимназии ударил карандашом в ухо одноклассника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, ЧП произошло перед продленкой. Ученик второго класса сначала облил товарища водой, после чего вонзил ему в ухо карандаш.

Школьные медики остановили кровотечение ребенку и заклеили рану пластырем. После этого отец пострадавшего самостоятельно отвез его в больницу.

Обидчика оставили для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних и администрацией учебного заведения. Другие ученики рассказали, что подросток якобы ранее неоднократно провоцировал потасовки, однако ему это сходило с рук.

В сентябре в Каменске-Уральском два школьника избили сверстника на детской площадке. Один повалил его на землю, а второй ударил бутылкой по голове. У пострадавшего зафиксировали сотрясение головного мозга и назначили лечение.

Школьники Избиения
07 ноября 2023, 16:37
Количество пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы возросло до трех
Телеканал «360»
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На северо-востоке Москвы водитель Hyundai влетел в «Ладу», после чего второй участник аварии задел трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. На место ДТП прибыли сотрудники столичной Госавтоинспекции.

По данным полиции, авария произошла на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы. На место, кроме сотрудников правоохранительных органов, прибыла скорая.

После аварии один из пострадавших лежал на земле в шоковом состоянии от полученных травм, другие также находились на земле.

Водителя такси и ребенка доставили в больницу.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль ход расследования данного дела.

ДТП Москва 2023
07 ноября 2023, 15:58
Более 60 человек привлекли для тушения исторического здания в Ростове-на-Дону
Telegram
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Историческое двухэтажное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону. На месте ЧП работают 65 человек и 15 единиц техники, сообщили «360» в региональном главке МЧС.

В ведомстве уточнили, что получили информацию о происшествии в 14:26. Пожар вспыхнул на Темерницкой улице.

«[Происходит] возгорание кровли. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

По данным сервиса Дом.МинЖКХ , здание возвели еще в 1879 году. Несущие стены дома выполнены из кирпича, а перекрытия сделаны из дерева.

В настоящее время в нем располагается несколько пунктов выдачи, гостиница, салон красоты, кальян-бар, парикмахерская и турагентство.

Все обстоятельства ЧП уточняются.

Пожары МЧС РФ
07 ноября 2023, 15:15
Дочь актера «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская умерла в Москве
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В Москве скончалась певица и актриса Светлана Пиньковская, дочь актера Георгия Светлани, известного по фильму «Бриллиантовая рука». Ей было 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, причиной смерти стал инфаркт. Тело Светланы Пиньковской обнаружила внучка в ее квартире в Бескудниковском районе Москвы. У женщины с лета было несколько инфарктов.

Светлана Пиньковская работала в Эстрадном театре «Эрмитаж» и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом «Светланова». Также она преподавала музыку. Ее отец, Георгий Светлани, сыграл эпизодическую роль помощника управдома в культовой комедии «Бриллиантовая рука».

Ранее умерла народная артистка Киргизии Зинаида Петренко. Об этом сообщила пресс-служба Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, где актриса прослужила более 50 лет.

Музыка Москва 2023
07 ноября 2023, 14:52
Вышла из машины, упала и умерла. В Екатеринбурге женщина скончалась посреди дороги
РИА «Новости»
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Труп женщины обнаружили близ пересечения Окружной и 2-й Новосибирской улиц в Екатеринбурге. По предварительным данным, горожанке стало плохо за рулем, и она выпала из машины. Из ее рта при этом шла пена, сообщило Ura.ru.

В городском УМВД агентству уточнили, что сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило правоохранителям около 07:45 по местному времени. В настоящее время обстоятельства гибели жительницы Екатеринбурга продолжают устанавливать сотрудники полиции.

В СУ СК РФ Свердловской области в комментарии Ura.ru добавили, что на место происшествия выехал следователь.

По словам очевидцев, женщина ехала за рулем белого автомобиля. Вероятно, ей резко стало плохо, и она выпала из салона машины.

По информации E1 , екатеринбурженка управляла Renault Sandero. Сначала машина повернула в сторону автосервиса, а затем водитель вышла из авто, упала и скончалась, рассказали изданию очевидцы случившегося.

Екатеринбург Полиция

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