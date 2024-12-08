Школьник умер у дверей компьютерного клуба в Челябинске

По предварительной версии, в ночное время 8 декабря подросток с друзьями проводил время в компьютерном клубе, расположенном по улице Агалакова. Позже при выходе из игрового заведения, школьник потерял сознание и упал. Рядом с его телом нашли два баллона бытового газа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники ведомства поверят законность работы компьютерного клуба и условия проживания погибшего ребенка.

Похожая история произошла в уральском городе Качканар.

Подросток умер рядом с гаражами , когда надышался газом из баллончика. По словам друзей, он начал вдыхать пары газа и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.