Школьник умер от удушения во время занятий на шведской стенке в Калининграде

Семья установила в своей квартире на Новгородской улице гимнастический снаряд. Вечером 6 ноября отец, мать, дочь и сын находились дома, каждый занимался своими делами. Около семи часов вечера мальчика несколько раз позвали за стол, но он не откликнулся.

Мать вошла в комнату и увидела, что ребенок повис на шведской стенке. Она вызвала скорую помощь, но спасти школьника не удалось. Полицейские провели проверку. По предварительной версии, произошел несчастный случай: мальчик неудачно повис и умер от удушения.

Другой пятиклассник скончался на уроке физкультуры в школе Красноярска. Он неожиданно потерял сознание, сердце ребенка остановилось. Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу.