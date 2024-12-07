07 декабря 2024, 23:22

Школьник сломал нос учителю во время урока в Нижегородской области

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Драка между учеником и учителем произошла в селе Ковернино во время урока английского языка. Девятиклассник сломал нос 38-летнему преподавателю, сообщили на сайте Трудовой инспекции Нижегородской области.

О случившемся стало известно 5 декабря. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа. Причина конфликта между школьником и учителем пока неизвестна.

Сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства, ведется расследование.

Ранее в одной из школ поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников из-за громкой музыки. В результате ранения получили четверо школьников. Следователи возбудили уголовное дело , юношу задержали.

Драки Больницы Учителя Школьники
07 декабря 2024, 21:54
Поезд протаранил автомобиль с тремя людьми на Кубани
Читайте нас в: Google Новости
В Лабинском районе на железнодорожном переезде произошла авария. Поезд столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали три человека. Началась проверка, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария случилась вечером 7 декабря на нерегулируемом железнодорожном переезде на 38-м километре перегона Мостовской - Лабинск. Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем и сильно смял его. Находившиеся в машине мужчина, женщина и девочка получили травмы.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Краснодарский следственный отдел на транспорте устроил доследственную проверку.

За рулем ВАЗ 2110 находился 19-летний водитель, уточнила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края. Машина выехала на пути в пределах видимости приближающегося локомотива, и машинист начал экстренное торможение, но это не помогло.

В Кировской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Три человека погибли.

Краснодар ДТП Поезда
07 декабря 2024, 20:05
Силовики нагрянули в ночной клуб в Челябинске
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции Челябинска при силовой поддержке региональной Росгвардии наведались в ночной клуб в Калининском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, целью правоохранителей было выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и нарушений антиалкогольного законодательства. Для участия в мероприятии привлекали кинологов со служебными собаками.

Посетителям ночного клуба пришлось приостановить веселье. Выяснилось, что работники клуба продавали гостям алкоголь с нарушениями - без лицензии.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное производство. Напитки изъяли. Кроме того, некоторых отдыхающих доставили в отдел полиции для установления личности.

Накануне аналогичные проверки прошли в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Силовики обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.

Алкоголь Челябинск Полиция
07 декабря 2024, 19:46
Петербурженка отравилась освежителем воздуха на работе
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Ломоносова попала в больницу после отравления неизвестным газом. Это произошло на работе, сообщил «78.ru».

По данным издания, медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине, которая почувствовала себя плохо на рабочем месте в центре Северной столицы. У петербурженки резко пропало обоняние, после чего она начала задыхаться.

Пострадавшая предположила, что отравилась газом из освежителя воздуха, приобретенного на маркетплейсе. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад многодетная семья отравилась неизвестным веществом в Вышнем Волочке. Врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку. Ее мама и брат находятся в реанимации.

Больницы Газ Врачи Женщины Работа
07 декабря 2024, 19:30
Школьницы поздравили учителя с днем рождения тортом в лицо
Читайте нас в: Google Новости
Школьницы швырнули торт в лицо учителю в Дзержинске в день рождения и снимали издевательства на видео. Кадры «необычного» поздравления опубликовал Telegram-канал Readovka.

Судя по ролику, девочки пришли на занятие с тортом и стали требовать, чтобы педагог отпустила их с урока «в честь праздника». Одна из школьниц заявила, что хочет кинуть торт в лицо учительнице.

Когда женщина попросила их этого не делать, ученицы сделали вид, что послушали ее. Также они соврали, будто подносят угощение к ее лицу для того, чтобы она его попробовала.

В какой-то момент одна из школьниц впечатала торт преподавательнице в лицо, и он упал на пол. На видео девочки пообещали, что не будут его никуда выкладывать. Во время записи они практически не переставали материться.

Ранее в Саратове ученик подрался с педагогом в первый день его работы в школе. Похожий случай произошел в Якутии, где десятиклассник накинулся на 30-летнюю учительницу и сломал ей нос.

Школы Видео Учителя

Новости по теме