Школьник пропал по дороге домой в Рязани

Читайте нас в:

Волонтеры рассказали, что ребенок не вернулся домой после уроков 28 сентября. Он учится в школе № 33.

«Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», - указали в сообщении.

В день исчезновения школьник был одет в синюю куртку, камуфлированный костюм и черные ботинки.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли 11-летнюю школьницу , которая пропала по дороге в музыкальную школу. Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

До этого во Владивостоке два дня искали семилетнего мальчика. Первоклассник вышел из дома и исчез. Позднее в Сети появилось видео, как он заходит в магазин. Ребенка нашел неравнодушный горожанин, который привез его в отделение полиции.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.