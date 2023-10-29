29 октября 2023, 22:11

Школьник пообещал расстрелять одноклассников в Москве

Unsplash
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Старшеклассник устал от травли одноклассников и пообещал их расстрелять. Это произошло в одной из школ Тимирязевского района в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, одноклассники регулярно подвергали травле 17-летнего школьника, а также писали в школьном чате оскорбления в адрес его матери, которая работает преподавателем. Уставший от постоянных оскорблений юноша пообещал расстрелять обидчиков.

Молодые люди сразу же удалили свои угрозы, но отправили копии посланий одноклассника директору учебного заведения. Позже об этом стало известно полицейским.

Правоохранители пообщались с парнем, который рассказал о постоянных насмешках сверстников. Личности одноклассников, которые причастны к этому, установили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в деле об угрозах жизни несовершеннолетним.

В башкирском селе ранее два одноклассника избили 12-летнюю девочку в кабинете. Школьницу с травмами доставили в Уфу.

Школы Школьники Полиция
30 октября 2023, 04:24
Черноморский флот начал отбивать возможную атаку БПЛА
РИА «Новости»
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Жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил, что Черноморский флот отбивает предположительную атаку беспилотников.

«Громкие звуки - это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», - написал он.

Во вторник, 24 октября, Развожаев сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник в пригороде Севастополя. Тогда местные жители тоже услышали громкие звуки. Их местные власти объяснили штатными мероприятиями в акватории, которые проводили с использованием реактивных бомбометов.

Беспилотники Севастополь
30 октября 2023, 02:56
Число пострадавших от беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 20
РИА «Новости»
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В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы ранения получили 20 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана в Telegram-канале.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», - уточнили в министерстве.

Также отмечается, что 10 пострадавших госпитализированы. Они проходят лечение в стационарах республики, остальных отправили домой лечиться амбулаторно.

Ранее стало известно, что несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказали медицинскую помощь.

Толпа людей ворвалась в махачкалинский аэропорт после прибытия рейса из Тель-Авива. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля. После этого аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Росавиация сообщила, что работу авиагавани, предварительно, приостановили до 6 ноября.

Дагестан
30 октября 2023, 01:33
Несколько человек получили ранения в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», - сказано в сообщении ведомства.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля.

Пассажиров оставили в салоне для их же безопасности.

Из-за беспорядков аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Следующие в Махачкалу самолеты перенаправили в соседние города. Росавиация сообщила, что работа авиагавани предварительно приостановлена на неделю , до 6 ноября.

Израиль Дагестан Самолеты Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 00:39
Аэропорт Махачкалы закрыли на неделю на фоне массовых беспорядков
Соцсети
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Аэропорт Махачкалы закрыт для приема воздушных судов на фоне массовых беспорядков. По предварительной информации, временный запрет будет действовать до 6 ноября. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября по (предварительно) 02:59 6 ноября 2023 года», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация о том, что авиагавань удалось освободить от несанкционированно проникших туда людей.

В воскресенье в Махачкале начались массовые беспорядки.

Толпа ворвалась в городской аэропорт к моменту прибытия рейса из Тель-Авива. Местные жители с флагами Палестины снесли забор и забежали на взлетно-посадочную полосу, чтобы найти граждан Израиля, которые прилетели в город.

Аэропорт закрыли на прилет. А пассажиров уже приземлившихся рейсов оставили в самолетах для их же безопасности. Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

Израиль Дагестан Самолеты Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины

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