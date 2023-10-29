Школьник пообещал расстрелять одноклассников в Москве

По данным канала, одноклассники регулярно подвергали травле 17-летнего школьника, а также писали в школьном чате оскорбления в адрес его матери, которая работает преподавателем. Уставший от постоянных оскорблений юноша пообещал расстрелять обидчиков.

Молодые люди сразу же удалили свои угрозы, но отправили копии посланий одноклассника директору учебного заведения. Позже об этом стало известно полицейским.

Правоохранители пообщались с парнем, который рассказал о постоянных насмешках сверстников. Личности одноклассников, которые причастны к этому, установили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в деле об угрозах жизни несовершеннолетним.

В башкирском селе ранее два одноклассника избили 12-летнюю девочку в кабинете. Школьницу с травмами доставили в Уфу.