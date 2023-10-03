Школьник из Подмосковья съел шоколадку и попал в больницу

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Школьника из Московской области срочно госпитализировали с симптомами острого отравления. Об этом «360» сообщили в Минздраве по региону. По данным Telegram-канала Mash , ребенок отравился шоколадом.

В ведомстве заявили, что сейчас он находится в больнице, его состояние оценили как удовлетворительное. Несовершеннолетнему пациенту оказывают необходимую медпомощь. Еще двух других школьников осмотрели врачи, родители детей отказались от их госпитализации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что три ученика школы № 1 деревни Мисайлово почувствовали недомогание после перемены, примерно в полдень. По предварительной информации, врачи диагностировали им острый гастроэнтероколит. Все дети заявили, что ели шоколад.

Минувшим летом в Санкт-Петербурге девятиклассники массово отравились после выпускного. Мероприятие прошло в одном из местных ресторанов. Дети пожаловались на самочувствие на следующий день после случившегося.