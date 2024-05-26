Школьник из Ленинградской области отрубил себе руку топором

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Вечером 24 мая мальчик случайно ударил топором по собственной левой кисти, получив травмы безымянного и среднего пальцев.

Врачи скорой привезли 13-летнего пациента по «красному коридору», минуя приемное отделение, в операционную центра детской микрохирургии. Медики ввели подростку столбнячный анатоксин и приступили к восстановлению анатомии кисти.

Микрохирурги провели ревизию раны и тщательно обработали ткани, после чего соединили специальными спицами осколки костей. С помощью микрохирургической техники им удалось сшить нервы, вены и артерии, а также восстановить кровоток в поврежденной конечности.

Ранее в Санкт-Петербурге в одном из домов рухнул лифт, в котором находился 12-летний мальчик , он не пострадал.