Школьник из Красноярского края «заминировал» около 20 объектов

В ведомстве уточнили, что одно из сообщений подозреваемый отправил в школу, в которой учится. На место приехали правоохранители, проверили территорию и кабинеты в образовательном учреждении, но опасных предметов не нашли.

Следователи возбудили уголовное дело о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

В квартире школьника во время обыска обнаружили планшет и смартфон, в котором была информация, подтверждающая его причастность к преступлению. Сотрудники полиции выяснили, что подросток переписывался в Сети с неизвестными, которые пообещали ему заплатить за рассылку фейковых сообщений о взрывах. Предположительно, мальчик может быть причастен еще к 20 эпизодам аналогичных преступлений.

Собранные на подростка материалы отправили инспекторам ПДН, мальчика поставят на профилактический учет. Ребенка планируют отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее мужчина сообщил о минировании ТЦ в Лефортове. Он позвонил в администрацию ТРК, поздравил с 23 февраля и заявил об угрозе взрыва.