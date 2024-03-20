Школьник из Красноярского края «заминировал» около 20 объектов
В Красноярском крае 13-летнего мальчика уличили в лжеминировании почти двух десятков объектов. Предположительно, он за деньги рассылал сообщения об угрозах взрыва в стране, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
В ведомстве уточнили, что одно из сообщений подозреваемый отправил в школу, в которой учится. На место приехали правоохранители, проверили территорию и кабинеты в образовательном учреждении, но опасных предметов не нашли.
Следователи возбудили уголовное дело о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
В квартире школьника во время обыска обнаружили планшет и смартфон, в котором была информация, подтверждающая его причастность к преступлению. Сотрудники полиции выяснили, что подросток переписывался в Сети с неизвестными, которые пообещали ему заплатить за рассылку фейковых сообщений о взрывах. Предположительно, мальчик может быть причастен еще к 20 эпизодам аналогичных преступлений.
Собранные на подростка материалы отправили инспекторам ПДН, мальчика поставят на профилактический учет. Ребенка планируют отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Ранее мужчина сообщил о минировании ТЦ в Лефортове. Он позвонил в администрацию ТРК, поздравил с 23 февраля и заявил об угрозе взрыва.