09 августа 2024, 12:10

Школьник из Дагестана решил разыграть полицию сообщением о террористах в мечети

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В Дагестане 9-летний ребенок позвонил в полицию с ложным сообщением о террористах в мечети, чтобы напугать находящегося в здании брата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника канала, школьник во время прогулки по центральной площади Каспийска решил подшутить над младшим братом и позвонил в службу спасения, заявив о нападении на мечеть. Прибыв на указанное место, террористов полиция не обнаружила.

Личность третьеклассника оперативно установили. По информации источника канала, мальчика поставили на профилактический учет в ПДН, а его родителям выписали штраф.

Ранее из-за ложного сообщения о минировании в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели эвакуацию из отеля Valo.

Дагестан Терроризм Школьники
09 августа 2024, 09:29
Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии на МКАД
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Массовая авария произошла на на 53-м километре МКАД. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник 360.ru.

Ранее грузовики столкнулись на МКАД в районе Бесединского шоссе. Из-за аварии на трассе образовался затор.

Перекрыты четыре полосы движения. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. Для устранения последствий аварии вызвали уборочную технику.

Дептранс Москвы подтвердил факт ДТП и посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда. Момент аварии попал на видео.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - сообщили в департаменте.

Скорая помощь ДТП Видео Машины Дептранс Москвы Москва
09 августа 2024, 08:33
При столкновении автобуса и такси на Каширском шоссе в Москве пострадали четверо
РИА «Новости»
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В ДТП с автобусом и такси на Каширском шоссе пострадали четыре человека. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, такси JAC столкнулось с рейсовым автобусом , который остановился на остановке общественного транспорта, около 07:30 в районе дома 45.

Травмы в результате получили водитель такси и три пассажира. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Всех доставили в больницы.

В автобусе никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

ДТП Москва
09 августа 2024, 08:17
Два человека пострадали при столкновении автобуса и такси в Москве
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус, следующий от станции метро «Красногвардейская» к «Добрынинской», попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве, сообщил источник 360.ru. Вторым участником аварии, по его информации, стала машина такси — легковой автомобиль JAC.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека. Их осматривает скорая помощь.

«Зажатых нет, розлива топлива нет. Перекрыта первая полоса движения в сторону центра города», - добавил собеседник 360.ru.

В ГИБДД подтвердили , что такси влетело в автобус, находившийся на остановке. В результате пострадали водитель JAC и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок.

Ранее авария с участием автобуса произошла в Москве на Калужском шоссе. Две легковые машины и общественный транспорт столкнулись, в результате травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного пострадавшего зажало, у него выявили травму плеча. По словам свидетелей, водитель автобуса скрылся с места ДТП.

ДТП Автобусы Москва
08 августа 2024, 20:52
«Обжаловать тут нечего». Жертва — о решении суда отправить кислотного маньяка на лечение
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Мужчину, который облил кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение. Анастасия, которая пострадала от его действий, сообщила 360.ru, что намерена добиваться материальной компенсации через суд.

«Обжаловать тут нечего. Он признан невменяемым. Вряд ли это можно оспорить», - пояснила она.

По словам Анастасии, ее больше волнует вопрос о компенсации. Вместе с адвокатом они планируют добиться выплаты от семьи нападавшего через гражданский суд.

Девушка уточнила, что потратила на лечение 600 тысяч рублей. Еще три миллиона она планирует получить за моральный ущерб.

«Суд может решить по-разному: от нуля до 100% в мою пользу или в ту сторону. Может быть 50% на 50%. Суд может взять во внимание тот факт, что у мамы, которая опекун, у нее пенсия маленькая - 25 тысяч рублей. Но в то же время я - единственный кормилец в семье. У меня на иждивении сын, а также ипотека и пожизненные последствия от случившегося», - объяснила пострадавшая.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что суд постановил отправить 31-летнего мужчину, который облил кислотой двух местных жительниц , на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Суд Щелково

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