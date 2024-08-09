Школьник из Дагестана решил разыграть полицию сообщением о террористах в мечети

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По данным источника канала, школьник во время прогулки по центральной площади Каспийска решил подшутить над младшим братом и позвонил в службу спасения, заявив о нападении на мечеть. Прибыв на указанное место, террористов полиция не обнаружила.

Личность третьеклассника оперативно установили. По информации источника канала, мальчика поставили на профилактический учет в ПДН, а его родителям выписали штраф.

Ранее из-за ложного сообщения о минировании в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели эвакуацию из отеля Valo.