Школьницы расчленили котенка и сделали из него украшение в Сыктывкаре

По данным канала, останки домашнего животного нашли другие школьницы. Ситуация уже привлекла внимание полиции. Ранее юных живодерок уже ловили за жестоким обращением с животными. Девочки поймали птицу, чтобы отрезать ей части тела в местном ресторане быстрого питания. Свои издевательства они снимали на видео.

По словам одноклассников, живодерки приносят в школу ножи. В школьных чатах некоторые комментаторы утверждают, что у девочек проблемы с психикой.

Ранее жестокое убийство кота произошло в Химках. Неизвестные расчленили домашнего питомца и оставили останки под окнами его хозяйки. До этого неизвестный живодер порезал скальпелем пять котов.