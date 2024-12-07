07 декабря 2024, 19:30

Школьницы поздравили учителя с днем рождения тортом в лицо

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Школьницы швырнули торт в лицо учителю в Дзержинске в день рождения и снимали издевательства на видео. Кадры «необычного» поздравления опубликовал Telegram-канал Readovka.

Судя по ролику, девочки пришли на занятие с тортом и стали требовать, чтобы педагог отпустила их с урока «в честь праздника». Одна из школьниц заявила, что хочет кинуть торт в лицо учительнице.

Когда женщина попросила их этого не делать, ученицы сделали вид, что послушали ее. Также они соврали, будто подносят угощение к ее лицу для того, чтобы она его попробовала.

В какой-то момент одна из школьниц впечатала торт преподавательнице в лицо, и он упал на пол. На видео девочки пообещали, что не будут его никуда выкладывать. Во время записи они практически не переставали материться.

Ранее в Саратове ученик подрался с педагогом в первый день его работы в школе. Похожий случай произошел в Якутии, где десятиклассник накинулся на 30-летнюю учительницу и сломал ей нос.

Школы Видео Учителя
07 декабря 2024, 20:05
Силовики нагрянули в ночной клуб в Челябинске
Freepik
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Сотрудники полиции Челябинска при силовой поддержке региональной Росгвардии наведались в ночной клуб в Калининском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, целью правоохранителей было выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и нарушений антиалкогольного законодательства. Для участия в мероприятии привлекали кинологов со служебными собаками.

Посетителям ночного клуба пришлось приостановить веселье. Выяснилось, что работники клуба продавали гостям алкоголь с нарушениями - без лицензии.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное производство. Напитки изъяли. Кроме того, некоторых отдыхающих доставили в отдел полиции для установления личности.

Накануне аналогичные проверки прошли в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Силовики обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.

Алкоголь Челябинск Полиция
07 декабря 2024, 19:46
Петербурженка отравилась освежителем воздуха на работе
Global Look Press
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Жительница Ломоносова попала в больницу после отравления неизвестным газом. Это произошло на работе, сообщил «78.ru».

По данным издания, медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине, которая почувствовала себя плохо на рабочем месте в центре Северной столицы. У петербурженки резко пропало обоняние, после чего она начала задыхаться.

Пострадавшая предположила, что отравилась газом из освежителя воздуха, приобретенного на маркетплейсе. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад многодетная семья отравилась неизвестным веществом в Вышнем Волочке. Врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку. Ее мама и брат находятся в реанимации.

Больницы Газ Врачи Женщины Работа
07 декабря 2024, 17:43
Появились кадры с места пожара в торговом центре на северо-востоке Москвы
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Пожар в магазине смартфонов в торговом центре на проезде Дежнева в московском районе Южное Медведково потушили. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

В кадры попало прибытие нескольких пожарных машин и бригады скорой помощи. На улицу вышли посетители и сотрудники торговой точки.

По данным пресс-службы МЧС, после эвакуации людей из горящего помещения спасатели потушили открытое горение на площади в пять квадратных метров.

Источник 360.ru заявил, что медики забрали с места пожара двух человек. Один получил сильные ожоги, а второй отравился продуктами горения. По предварительным данным, пожар начался в результате взрыва неизвестного происхождения. По неподтвержденной информации, сдетонировал один из смартфонов, продававшихся в магазине.

Пожары МЧС РФ Москва
07 декабря 2024, 13:13
Два маленьких мальчика погибли при пожаре в Подольске, они прятались в шкафу
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При пожаре в одной из квартир в многоэтажном доме в Подольске погибли двое детей двух и четырех лет. СК по Московской области возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Загорелось жилое помещение на девятом этаже многоэтажки. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела двух мальчиков четырех и двух лет.

«Предварительной причиной произошедшего явилось ненадлежащее использование электрооборудования», - сообщили в СК.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным пресс-службы МЧС, пожар начался из-за неисправности обогревателя. Дети пытались спрятаться от огня в шкафу: там их нашли без сознания. Медики не смогли спасти мальчиков.

В конце ноября в Псковской области два мальчика также погибли в пожаре. Огонь разгорелся в частном доме. При тушении спасатели обнаружили тела мальчиков трех и 16 лет.

Спасатели Уголовное дело Подольск Пожары Дети Квартиры

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