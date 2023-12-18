Школьницу в конвульсиях госпитализировали после отравления психотропами в Москве

По данным канала, накануне госпитализации к живущей с бабушкой девочке пришли гости - одноклассница и 18-летний парень. Школьница пожаловалась им на проблемы со сном, после чего молодой человек предложил ей две таблетки препарата «Лирика».

Зайдя в комнату внучки утром, бабушка обнаружила ее в конвульсиях. Вызванная скорая помощь доставила школьницу в больницу, где врачи констатировали отравление медикаментами с психотропным эффектом. Девочку отправили на лечение в отделение токсикологии.

Полицейские начали искать молодого человека, угостившего школьницу.

Ранее несколько 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет отравились неизвестным веществом во время концерта Кишлака в Москве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о происшествии.