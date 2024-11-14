Школьницу ударили ножом на квесте «Техасская резня» в Москве

По данным издания, девочку в апреле этого года без согласования и в обход регламента допустили к участию в квесте. Пресс-служба платформы Quest Stars подтвердила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению матери школьницы.

Руку пострадавшей восстановили. В отношении сотрудников квеструма провели проверку, а аниматора отстранили от работы, отметили в Quest Stars.

Ранее в Москве 19-летней участнице квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» выстрелили в лицо. Студентка получила травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. Владелица квеста Юлия Царская объяснила, что аниматор действовал не по сценарию и пронес на игру свой реквизит. Нарушившего правила безопасности актера уволили. Жизни и здоровью пострадавшей девушки ничего не угрожает.