Школьницу из Махачкалы нашли на пятый день поисков

По данным МВД, школьница вышла из дома в 05:00 13 февраля и перестала выходить на связь. Сотрудники ППС нашли девочку 17 февраля. За эти пять дней она побывала в нескольких районах республики, выезжала в Грозный, а потом снова вернулась в Дербент.

Подростка отвезли в отдел полиции для разбирательства. Причины произошедшего устанавливаются.

Также дагестанские полицейские продолжают искать 22-летнюю спортсменку Анна Цомартова , которая внезапно исчезла 11 февраля. В этот день девушка выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске, где потерпела поражение.

Ранее в Челябинске полицейские нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. По словам матери подростка, девочку нашли в доме отца.