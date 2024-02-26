Школьницу госпитализировали после концерта рэпера Шайни в Москве

По данным авторов статьи, 14-летняя школьница пошла вместе с друзьями на концерт 24 февраля. Пострадавшая отметила, что во время мероприятия диджей кинул со сцены бутылку в зрительную зону, которая попала девочке в голову.

Удар был очень сильный, поэтому фанатка рухнула на танцпол. К ней на помощь подбежали несколько человек. Они вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По словам потерпевшей, бутылка также разбила ей нос и сломала очки. Она уточнила, что организаторы концерта старались оправдаться перед стражами правопорядками, утверждая, что никаких бутылок не было.

Сейчас потерпевшая школьница жалуется на головные боли. Кроме того, семья написала заявление в полицию.