Школьница в Ростове-на-Дону упала с огромной высоты и выжила
Ученица одной из школ в Ростове-на-Дону упала с 16-го этажа и выжила. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава Ростовской области.
Ребенка доставили в бессознательном состоянии в областную детскую клиническую больницу. После стабилизации состояния медики начали готовить 14-летнюю пострадавшую к операции.
«Переломы очень тяжелые. Сложнейший перелом костей таза, арагментарно-оскольчатый перелом костей голени, разрушение повздошной кости. Решили одномоментно делать реконструкцию», - сообщил хирург-травматолог Никита Лущенков.
В составе бригады на операции трудились Лущенков, хирурги Алексей Малыхин и Сергей Рябоконев, а также заведующий отделом травматологии Игорь Богданов.
«Операцию провели успешно, пластинами и винтами укрепили кости голени, а кости таза связали аппаратом наружной фиксации. Металлоконструкции снимут примерно через два с половиной месяца, тогда ребенок начнет немного ходить», - добавил он.
Ранее в Санкт-Петербурге погибла 16-летняя девушка после падения с высоты девятого этажа.