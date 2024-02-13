Школьница в Ростове-на-Дону упала с огромной высоты и выжила

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Ребенка доставили в бессознательном состоянии в областную детскую клиническую больницу. После стабилизации состояния медики начали готовить 14-летнюю пострадавшую к операции.

«Переломы очень тяжелые. Сложнейший перелом костей таза, арагментарно-оскольчатый перелом костей голени, разрушение повздошной кости. Решили одномоментно делать реконструкцию», - сообщил хирург-травматолог Никита Лущенков.

В составе бригады на операции трудились Лущенков, хирурги Алексей Малыхин и Сергей Рябоконев, а также заведующий отделом травматологии Игорь Богданов.

«Операцию провели успешно, пластинами и винтами укрепили кости голени, а кости таза связали аппаратом наружной фиксации. Металлоконструкции снимут примерно через два с половиной месяца, тогда ребенок начнет немного ходить», - добавил он.

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