Школьница в Петербурге попала в реанимацию с проткнутым спицей легким

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Несчастный случай произошел возле торгового центра на Планерной улице, куда девятилетняя девочка пошла за покупками вместе с матерью. В какой-то момент она споткнулась и упала прямо на пакет со спицами.

С травмой легкого пострадавшую увезли в больницу Святой Марии Магдалины. Ее состояние медики оценили как тяжелое. Правоохранительные органы выяснят обстоятельства, при которых пострадал ребенок.

Еще одна петербургская школьница сломала лодыжку , попав под колеса автомобиля, когда перебегала дорогу на красный свет.