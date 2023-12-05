Школьница в Петербурге попала в реанимацию с проткнутым спицей легким
В Санкт-Петербурге вечером 4 декабря ученица третьего класса упала на пакет, в котором находились вязальные спицы. С проткнутым легким ее госпитализировали, сообщил RT.
Несчастный случай произошел возле торгового центра на Планерной улице, куда девятилетняя девочка пошла за покупками вместе с матерью. В какой-то момент она споткнулась и упала прямо на пакет со спицами.
С травмой легкого пострадавшую увезли в больницу Святой Марии Магдалины. Ее состояние медики оценили как тяжелое. Правоохранительные органы выяснят обстоятельства, при которых пострадал ребенок.
Еще одна петербургская школьница сломала лодыжку , попав под колеса автомобиля, когда перебегала дорогу на красный свет.