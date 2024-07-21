Школьница утонула в реке в Башкирии на глазах у подруги

В ведомстве уточнили, что жертв могло быть больше. Девочка пришла на речку вместе с подругой, которая пыталась ее спасти, но чуть не утонула сама. Выжившую школьницу из воды достали свидетели происшествия.

Найти тело утопленницы очевидцы не смогли и вызвали на место экстренные службы. В ближайшее время на реку прибудут водолазы, которые займутся прочесыванием дна водоема. В пресс-службе подчеркнули, что участок, где утонула девочка, не оборудовали для купания.

МЧС России заявило, что только за минувшую субботу, 20 июля, в водоемах утонули 38 взрослых и двое детей. Все они зашли в воду в непредназначенных для этого местах, а некоторые совершеннолетние решили поплавать после распития алкоголя.