17 марта 2024, 18:17

Школьница устроила пожар на избирательном участке в Краснодаре

РИА «Новости»
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Школьница в Краснодаре подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах по городу.

ЧП произошло на участке № 108 в образовательном учреждении в населенном пункте Новознаменское, в результате возгорания бюллетени не пострадали.

«Девочка пришла на участок с розжигом и спичками, на парте избирательной комиссии она подожгла скатертью. Сотрудники участками потушили огонь своими силами», - заявил источник агентства.

По предварительным данным, 13-летняя девочка решилась на поджог после ознакомления с некой информацией в интернете. На учете в полиции ранее она не стояла.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что некоторые жители России решались на провокации на участках после получения звонков от неизвестных. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокаторов на выборах криминальными активистами и пригрозил им статьей о госизмене.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:02
Похищенную в Мексике россиянку отпустили без выкупа
Global Look Press
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Россиянку Марию Ригович, которую похитили рядом с мексикано-американской границей, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Мексике.

«Похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы. Она была освобождена без выплаты похитителям запрошенного выкупа», - пояснили в дипломатической миссии.

Муж Ригович заявил ранее, что 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса. Вместе с россиянкой была мексиканская семья.

Девушка успела рассказать, что за ними гонятся люди картеля. Позднее Ригович в СМС-сообщении попросила мужа перевести 1,5 тысячи долларов.

К ситуации подключились российские дипломаты. Супруг похищенной заплатил выкуп , но местонахождение девушки ему не сообщили, связи с ней не было.

Мексика Россия
17 марта 2024, 17:14
Уничтожение летевшего на Москву беспилотника попало на видео
РИА «Новости»
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Утром 17 марта средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Telegram-канал Shot опубликовал видео уничтожения дрона в Домодедове.

По данным издания, беспилотники начинили стальными поражающими элементами. Обломки летательного аппарата противника рухнули между двумя складами.

В столичных аэропортах вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. О ЧП также сообщал мэр Москвы Сергея Собянин. Он указывал, что в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 17 марта, российские системы ПВО ликвидировали 35 украинских беспилотников в разных регионах страны, в том числе четыре - в Московской области.

Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
17 марта 2024, 16:54
Мощный пожар разгорелся на складе автозапчастей во Владивостоке
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидируют мощный пожар во Владивостоке. Загорелся склад автозапчастей. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места ЧП.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. Спасатели проводят разборку и проливку конструкций.

«На месте работают 39 специалистов и семь единиц техники», - уточнили в МЧС.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, в министерстве не сообщили.

Накануне, 16 марта, в Москве загорелся строящийся дом на Алтуфьевском шоссе. Огонь охватил стройматериалы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. «360» опубликовал видео с места происшествия.

Похожее ЧП произошло 14 марта в Твери. Там также вспыхнуло помещение в недостроенном доме. В результате возгорания никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Владивосток
17 марта 2024, 11:03
Трактор насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Останкинском районе Москвы трактор откатился назад и зажал у ворот мужчину, сообщил источник «360». По предварительным данным, он погиб.

ДТП произошло на Прудовом проезде возле дома № 10. Мужчина, попавший под колеса трактора, потерял сознание.

«Предварительно, погиб», - отметил собеседник «360».

На место ЧП выехали полиция и скорая помощь. Официально данные о произошедшем не подтверждали.

ДТП Москва

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