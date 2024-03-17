Школьница устроила пожар на избирательном участке в Краснодаре

ЧП произошло на участке № 108 в образовательном учреждении в населенном пункте Новознаменское, в результате возгорания бюллетени не пострадали.

«Девочка пришла на участок с розжигом и спичками, на парте избирательной комиссии она подожгла скатертью. Сотрудники участками потушили огонь своими силами», - заявил источник агентства.

По предварительным данным, 13-летняя девочка решилась на поджог после ознакомления с некой информацией в интернете. На учете в полиции ранее она не стояла.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что некоторые жители России решались на провокации на участках после получения звонков от неизвестных. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокаторов на выборах криминальными активистами и пригрозил им статьей о госизмене.