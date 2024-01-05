Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в Твери

По данным телеканала, вечером 2 января врачи скорой помощи приехали на вызов в квартиру на бульваре Гусева в Твери. Там они нашли девочку-подростка без признаков жизни. Спасти ее не удалось.

Источник сообщил, что сама школьница из Вышнего Волочка, а в Тверь она приехала в гости к своему 15-летнему другу.

Причину смерти школьницы установит судмедэкспертиза. Следственные органы забрали из квартиры сумку с лекарствами и телефоны подростков. Проводится проверка.

В начале декабря школьник чуть не умер от отравления рецептурными лекарствами в Свердловской области. Пострадавший учится в девятом классе, ему 15 лет. Врачи успели спасти подростка.