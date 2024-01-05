05 января 2024, 01:38

Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в Твери

РИА «Новости»
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Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в гостях у своего ровесника в Твери. Причиной смерти 15-летней девочки могло стать отравление неизвестным веществом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, вечером 2 января врачи скорой помощи приехали на вызов в квартиру на бульваре Гусева в Твери. Там они нашли девочку-подростка без признаков жизни. Спасти ее не удалось.

Источник сообщил, что сама школьница из Вышнего Волочка, а в Тверь она приехала в гости к своему 15-летнему другу.

Причину смерти школьницы установит судмедэкспертиза. Следственные органы забрали из квартиры сумку с лекарствами и телефоны подростков. Проводится проверка.

В начале декабря школьник чуть не умер от отравления рецептурными лекарствами в Свердловской области. Пострадавший учится в девятом классе, ему 15 лет. Врачи успели спасти подростка.

Дети Скорая помощь Лекарства Врачи
05 января 2024, 02:36
Ребенок нашел мертвую мать в квартире в ЯНАО
РИА «Новости»
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Утром 3 января 12-летний мальчик обнаружил тело мертвой матери в их квартире в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации очевидцев, женщина покончила с собой. Об этом сообщил местный новостной Telegram-канал NSK.

По данным канала, в квартире вместе с матерью и сыном жило много животных: собака, четыре кота, и еще 12 мелких питомцев, в том числе хомяки и крысы.

Ранее стало известно, что школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь. Семиклассник оставил предсмертную записку своим родителям, которых обвинил в том, что они оставили его без новогоднего подарка. Подросток хотел получить на праздник новый компьютер, но родители отказались дарить его из-за плохих оценок школьника во второй четверти.

В конце декабря в столичном отеле «Рэдиссон Славянская» нашли тело писателя-фантаста Андрея Жилича. По характеру травм полицейские предположили, что мужчина добровольно расстался с жизнью.

Дети Школьники Полиция
05 января 2024, 00:31
«Было жутко». Жительница Новороссийска рассказала о взрыве в городе
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Мощный взрыв раздался в небе над Новороссийском. Одна из местных жительниц рассказала «360», что звук был очень громким и жутким.

Женщина собиралась погулять с собакой, но услышала громкий звук и почувствовала вибрацию.

«Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф», - отметила она.

Взрыв был настолько сильный, что даже «кресло затряслось». По словам собеседницы «360», это «было жутко», но вероятнее всего, это случилось не в самом городе, потому что «осколков нигде нет».

Сразу после этого у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед взрывом начались проблемы с интернетом. Перебои с Сетью все еще продолжаются.

Взрыв в Новороссийске случился поздним вечером в четверг, 4 января. В городе работала система противовоздушной обороны. Местные жители услышали громкие звуки и рассказали о том, как тряслись окна. Также стало известно об атаке дронов на Крым.

Интернет Взрывы Россия Машины
04 января 2024, 23:32
Мощный взрыв прогремел в Новороссийске
РИА «Новости»
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Взрыв прогремел в районе Новороссийска в Краснодарском крае. В городе сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, местные жители услышали громкий взрыв над Новороссийском, от которого затряслись окна. Также сообщалось об атаке дронов на Крымский полуостров.

На данный момент официальной информации не поступало.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины атаковали Крым 4 января около 17:20. В небе над полуостровом сбили 10 ракет противника. Военные отразили удары по Севастополю.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев , сбитая украинская ракета упала в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась.

Согласно данным оперативной информации о ситуации на переправе, движение автомобилей временно перекрыли по Крымскому мосту.

Взрывы Краснодарский край
04 января 2024, 22:46
Подростку оторвало пальцы в хинкальной в Петербурге
РИА «Новости»
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Подросток попал в больницу из кафе-хинкальной в центре Санкт-Петербурга. Молодому человеку оторвало пальцы машиной для приготовления хинкали. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Все произошло в кафе на Казанской улице. Подросток 15 лет работал там с машиной по приготовлению хинкали и получил производственную травму - ему оторвало два пальца на правой руке.

Подростка отправили в отделение микрохирурги Педиатрического университета.

«В ходе оперативного вмешательства микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящее время самочувствие молодого человека удовлетворительное», - рассказали в университете.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды. Опасную игрушку ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу Урванского района Кабардино-Балкарии. Петарда взорвалась в руке мальчика и оторвала ему пальцы.

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