12 октября 2024, 21:42

Школьница умерла после игры с подругой в Подмосковье

РИА «Новости»
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В Московской области при неизвестных обстоятельствах после игры с подругой скончалась 11-летняя девочка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Все произошло в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. Пока мать школьницы была на работе, к ней пришла в гости подруга. Девочка позвонила женщине около 22:00 и сообщила о гибели ее дочери.

«Девочка заявила, что они играли, но в какой-то момент заснули. Когда она проснулась, то увидела, что ее подруга лежит на матрасе и не дышит», - рассказал собеседник телеканала.

На место происшествия прибыли медики, констатировавшие смерть школьницы. На ее теле они обнаружили странную ссадину. Кроме того, в комнате девочки нашли окурки, зажигалки и электронную сигарету. Причину смерти ребенка выяснят судмедэксперты.

Ранее в Якутии в больнице скончалась 12-летняя девочка , пострадавшая при нападении стаи собак. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Смертность Курение Россия Школьники Полиция
12 октября 2024, 21:24
Кадыров пообещал наказать виновников взрыва на грозненской АЗС
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь всех причастных к взрыву на автозаправке в центре Грозного, унесшего жизни четырех человек, к ответственности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - написал он.

Чеченский лидер отметил, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего. По его словам, он лично контролирует ситуацию. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. СК опубликовал видео с последствиями взрыва на заправке. АЗС была почти полностью уничтожена пожаром. Также взрывом повредило несколько зданий и автомобиль.

Взрыв на АЗС в центре Грозного прогремел днем в субботу, 12 октября. Погибли четыре человека, среди которых оказались двое детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал оказать Чечне всю необходимую помощь, а также пожелал всем пострадавшим выздоровления.

Дагестан Чечня Рамзан Кадыров Взрывы Следственный комитет России
12 октября 2024, 21:06
Место падения рабочих в котлован в Москве сняли на видео
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При обрушении конструкции в Вешняках погиб рабочий. Пресс-служба прокуратуры Москвы показала место происшествия.

Частичное обрушение конструкции произошло в процессе демонтажа здания на Косинской улице. Работы вела частная организация. В результате погиб рабочий 1992 года рождения.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительные органов и специальных служб. Прокуратура заявила о проведении процессуальной проверки.

Источник 360.ru сообщил, что во время демонтажных работ на Косинской улице двое рабочих провалились в котлован. Коллеги потеряли с ними связь. Один из пострадавших погиб. К поиску мужчин присоединились спасатели с собаками.

Минувшей ночью на севере Москвы загорелся последний этаж многоэтажки. Из дома эвакуировались 30 человек. Пожарные потушили огонь на площади 40 квадратных метров.

При обрушении конструкции в Вешняках погиб рабочий.

Пресс-служба прокуратуры Москвы показала место происшествия.

Пожары Прокуратура РФ Москва
12 октября 2024, 19:33
Рабочие провалились в котлован на востоке Москвы, один из них погиб
РИА «Новости»
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Двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Одного из них нашли мертвым, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила спасателям в 18:56. По предварительным данным, ЧП произошло на Косинской улице. Мужчины упали в котлован, связь с ними потеряли.

На место выехала бригада скорой помощи и спасатели с собаками. Выяснилось, что один из провалившихся в котлован погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще одно ЧП произошло на стройке в столице в середине апреля.

Один из рабочих сорвался с высоты на стройплощадке на улице Нижние Мневники. Мужчина погиб на месте.

Ранее на стройке в московском районе Печатники 40-летнего рабочего зажало деревянным листом. Мужчина потерял сознание. По факту случившегося следователи назначили проверку.

Спасатели Строительство Мужчины Москва
12 октября 2024, 19:01
Глава Дагестана пообещал поддержку Чечне в связи со взрывом на АЗС в Грозном
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Дагестан при необходимости окажет Чечне помощь в ситуации со взрывом на автомобильной заправке в Грозном. Об этом в Telegram-канале сообщил Сергей Меликов.

«В Грозном трагедия - взрыв на АЗС. Выражаю от имени дагестанцев глубокие соболезнования семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этой беде мы знаем не понаслышке. Дагестан готов оказать братскому чеченскому народу всю необходимую помощь», - написал он.

Цистерна с газом на грозненской АЗС взорвалась 12 октября, после этого начался пожар. МЧС сообщало, что жертвами стали четыре человека, среди них двое детей.

Глава республики Рамзан Кадыров обещал, что в соответствии с законом виновных привлекут к ответственности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности.

Дагестан Чечня Взрывы

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