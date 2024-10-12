Школьница умерла после игры с подругой в Подмосковье

Все произошло в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. Пока мать школьницы была на работе, к ней пришла в гости подруга. Девочка позвонила женщине около 22:00 и сообщила о гибели ее дочери.

«Девочка заявила, что они играли, но в какой-то момент заснули. Когда она проснулась, то увидела, что ее подруга лежит на матрасе и не дышит», - рассказал собеседник телеканала.

На место происшествия прибыли медики, констатировавшие смерть школьницы. На ее теле они обнаружили странную ссадину. Кроме того, в комнате девочки нашли окурки, зажигалки и электронную сигарету. Причину смерти ребенка выяснят судмедэксперты.

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