Школьница сломала позвоночник на детском картинге в Подмосковье

По предварительным данным, 19 ноября девочка отдыхала на детском картинге в одном из торговых центров города Клина. Во время катания она не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который упал на нее. В результате школьница получила травму позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.

Ранее в Москве школьница упала с лошади во время занятия по конному спорту и сломала четыре позвонка.