Школьница пропала в Новосибирске

Девушку разыскивают сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский». Известно, что школьница пропала 19 февраля около 18:40 по местному времени.

«Вышла из организации, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, школьница выглядит на 13-15 лет, ростом около 155 сантиметров. Девушка худощавая, носит челку и длинные темно-русые волосы.

При себе в день пропажи имела черный рюкзак и документы. Одета в черную вязаную шапку с помпоном, такого же цвета объемную укороченную куртку, серые клетчатые брюки, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. Всех тех, кто имеет информацию о местонахождении девушки, призвал обратиться в полицию.

По данным Telegram-канала Shot , перед исчезновением девушку видели в салоне красоты. Там она якобы сменила прическу.