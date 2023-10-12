Школьница пропала в Екатеринбурге больше недели назад

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Как указано в ориентировке, девочка пропала в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Рост пропавшей 155 сантиметров, телосложение худощавое. У школьницы зеленые глаза и черные волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку и брюки, а также светлые кроссовки.

Розыском школьницы занимается отдел полиции № 7, указало Ura.ru. Всех, у кого есть любая информация о пропавшей девочке просят позвонить по номеру: 8 (343) 254-80-44 либо 102 (02).

Ранее одиннадцатилетний мальчик пропал в Рязани. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ребенок не вернулся домой после уроков. В день исчезновения школьник был одет в синюю куртку, камуфлированный костюм и черные ботинки.