Школьница попала в реанимацию после отравления электронной сигаретой в Петербурге

По данным издания, утром в квартире жилого дома на улице Оптиков в Приморском районе родители нашли дочку в луже рвотных масс и с электронной сигаретой.

Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики забрали школьницу с отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова в отделение реанимации.

«Фонтанка» уточнила, что причиной резкого ухудшения самочувствия девочки могла стать электронная сигарета.

Все обстоятельства произошедшего установят специалисты. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее представители эко-партии «Зеленые» обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением, которое поможет сократить вредное влияние электронных сигарет и вейпов на природу. В частности, активисты считают, что нужно установить утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти деньги на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.