14 сентября 2024, 15:52

Школьница погибла при падении с 18-го этажа во время съемки селфи в Ленобласти

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Тело ученицы шестого класса нашли под окнами высотного дома города Сосновый Бор в Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка», девочка упала с 18-го этажа, куда поднялась со своим другом для совместного селфи.

Тело ученицы шестого класса нашли под окнами высотного дома города Сосновый Бор в Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка» , девочка упала с 18-го этажа, куда поднялась со своим другом для совместного селфи.

Полиция выяснила, что пара во время вечерней прогулки забралась на общий балкон в подъезде высотного дома. Молодые люди хотели сфотографироваться на фоне городского пейзажа.

Съемка плавно перетекла в полноценную фотосессию. По предварительным данным, для эффектной позы девушка забралась на перила балкона. В этот момент ей позвонила подруга, и школьница отвлеклась от съемки, начав шутить на тему чьей-то смерти.

Сильно рассмеявшись, шестиклассница не удержала равновесие и упала вниз. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть девочки.

По данным журналистов, школьница жила с матерью и отчимом. Проблем в семье или с учебой у нее не было. Сейчас все обстоятельства гибели ребенка выясняют криминалисты.

На этой же неделе экстремальное селфи стало причиной гибели школьницы из Москвы. Девочка выпала из окна квартиры пятого этажа на улице Маршала Бирюзова на северо-западе столицы. По предварительным данным, она решила сделать эффектный снимок ночью у открытого окна.

Фото Дети Ленинградская область Полиция
14 сентября 2024, 08:17
Два похожих на гранаты предмета нашли в здании возле Казанского вокзала в Москве
Freepik
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В здании, где расположена почта, возле Казанского вокзала Москвы в одной из посылок нашли предмет, похожий на ручную гранату РГД-5. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, обстановка на месте спокойная, с этажа, где находится подозрительная посылка, вывели 15 человек. На место происшествия вызвали кинологов и других специалистов. Никаких звуков из посылки не доносилось.

Другой информации о случившемся пока не поступало.

В августе на входе в Соборную мечеть в Москве у двоих граждан Турции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1. Однако экспертиза показала, что это был безвредный сувенир.

Москва
13 сентября 2024, 23:16
Пятиклассник в Крыму избил учительницу телефоном
Unsplash
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В Симферопольском районе школьник ударил учителя. Следком Крыма и Севастополя проверит семью агрессивного ребенка, сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт произошел в одной из местных школ. Очевидцы сняли нападение и выложили видео в интернет. Учительница, по информации СКР, получила телесные повреждения. Следственный отдел по Симферопольскому району устроил проверку по статьям 116 УК России «Побои» и 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«В рамках [проверки] будут установлены все обстоятельства инцидента в школе, назначена соответствующая экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника», - сообщили следователи.

Ролик с участием пятиклассника показал Telegram-канал «Mash на волне». Парень сидел в интернете на уроке музыки. Учительница забрала смартфон, а после занятия, когда парень вернул его, потребовала объяснений и получила удар в висок. По информации канала, у женщины сотрясение мозга.

Похожий случай произошел в Якутии.

В ответ на замечание десятиклассник ударил учительницу по лицу и сломал ей нос.

Крым Учителя Школьники Избиения Следственный комитет России
13 сентября 2024, 14:46
Постояльцы подмосковного отеля пожаловались на отравления едой со шведского стола
РИА «Новости»
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Отдыхавшие в парк-отеле городского округа Солнечногорск постояльцы пожаловались на массовое отравление продуктами со шведского стола. По данным подмосковного главка СК, всего с конца августа — начала сентября таких случаев было несколько.

Отдыхавшие в парк-отеле городского округа Солнечногорск постояльцы пожаловались на массовое отравление продуктами со шведского стола. По данным подмосковного главка СК , всего с конца августа - начала сентября таких случаев было несколько.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты уже выехали на место для осмотра и допроса руководства отеля, а также потерпевших.

Подмосковная прокуратура уточнила, что одной из отдыхавших в парк-отеле Солнечногорске девушек после отравления понадобилась госпитализация. Сотрудники ведомства совместно с представителями Роспотребнадзора взяли пробы продуктов для проведения исследования.

Солнечногорская городская прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств отравления постояльцев. По ее итогам сотрудники примут меры реагирования.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило, что нашло кишечную палочку и сальмонелл в готовой еде, которую продавали на избирательных участках города в Единый день голосования. В ведомстве напомнили, что некачественной едой отравились 24 человека, среди которых - сотрудники полиции и избирательных комиссий.

Еда Уголовное дело Прокуратура РФ Солнечногорск Отели Роспотребнадзор Следственный комитет России Продукты
13 сентября 2024, 13:06
Рвала на куски и швыряла как тряпку. Появились подробности нападения собаки на ребенка в Солнечногорске
РИА «Новости»
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Врачи три часа «собирали» лицо пострадавшего от нападения собаки ребенка в Солнечногорске. Мать девочки рассказала 360.ru подробности случившегося.

По ее словам, ребенок шел по дороге на детскую площадку, когда на нее кинулась собака породы акита-ину. Животное было без поводка и намордника.

«Мой красивый ребенок изуродован. Понимаете, это девочка! Пол-лица нет у ребенка, основание черепа пробито. Черепно-мозговая травма открытая. Она (собака - прим. ред.) рвала ее на куски, она как тряпочку ее по дороге швыряла», - рассказала мать пострадавшей.

Двое мужчин пришли на помощь, они не могли разомкнуть собаке челюсть. По словам матери, девочка не играла с животным, как об этом писали другие СМИ. Ребенок не махал руками, не бежал и не трогал собаку.

«Челюстной-лицевые хирурги вчера три часа „собирали“ ей лицо. Мы стояли под дверьми хирургии и молились, чтобы у ребенка не было гематомы головного мозга», - сказала женщина.

Владельцы собаки, по ее словам, не извинились перед семьей за происшествие и даже не связались. По словам собеседницы 360.ru, это уже не первый случай нападения животного на людей.

Она рассказала, что однажды группа детей гуляла с собакой по улице. Акита-ину пыталась наброситься на ребят. Их собака встала на защиту, но напавшее животное ее просто разорвало.

«Еще на мальчика напала, прокусила ему щеку. Но они (владельцы - прим. ред.) заплатили 30 тысяч рублей, тем родителям хватило. <…> Хозяева этой собаки считают, что им все дозволено. И плевать они хотели на всех - на детей, на животных, на людей. Они ездят, улыбаются, у них играет музыка, у них все хорошо, а мой ребенок в реанимации», - добавила женщина.

Она заверила, что эта собака очень агрессивна. Ее владельцы не смогут откупиться, резюмировала мать пострадавшего ребенка.

Хозяева собаки в беседе с 360.ru отказались от комментариев.

По факту нападения животного на ребенка возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

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