Школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру

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На опубликованных кадрах видно, как девушки встали друг напротив друга и начали драться. После сильного удара коленом одна из девочек села в сугроб и начала прикладывать к разбитому лицу снег.

В это время на заднем фоне слышны громкие крики толпы, которая поинтересовались у победительницы, каким видом боевых единоборств она занималась.

«Нет, я только гимнастикой занимаюсь», - ответила она.

Публикацией видеоролика с дракой заинтересовалась прокуратура Камчатского края.

Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки по факту ЧП.

«По предварительным данным, драка произошла 28 января в краевой столице. Полицейские установили личность одной из участниц, ей 14 лет», - заявили в пресс-службе.

Правоохранители установят обстоятельства события и дадут оценку работе должностных лиц системы органов профилактики.

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