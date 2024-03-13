Школьница из Зеленограда сдала курившего дома марихуану отца

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Он отметил, что 13-летняя девочка проживала вместе с отцом в Зеленограде. После обращения ребенка в полицию к ним домой пришла сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. В ходе беседы выяснилось, что глава семейства хранил в шкатулке запрещенные вещества.

«Была вызвана группа СОГ, вещество изъяли и направили на исследование. Отец все признал», - отметил собеседник «360».

После этого сотрудники ПДН изъяли девочку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе дочери обвинили отца в изнасиловании , но потом признались, что оговорили родителя после ссоры.