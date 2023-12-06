Школьница из Ставрополья сбежала из дома к жениху в Калмыкию

По данным издания, девочка тайно ушла из дома ночью. Родственники забили тревогу, когда она перестала отвечать на звонки. Спустя время дочь сама позвонила матери и рассказала, что уехала к жениху в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от села Кочубеевское.

По словам школьницы, она решилась на побег, чтобы выйти замуж за возлюбленного, с которым познакомилась в интернете. Девочка заверила, что они давно любят друг друга и попросила больше их не беспокоить.

После звонка мать девочки обратилась за помощью в полицию. Правоохранители оперативно отыскали пропавшую школьницу и передали родителям.

Пропавшую 13-летнюю девочку продолжают искать в Липецке. Она ушла из дома 2 декабря и до сих пор не вернулась