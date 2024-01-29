Школьница из Смоленской области покончила с собой в лесу

В материале сказано, что тело 14-летней девочки обнаружили в лесу. Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося.

Как заявили одноклассники умершей, она раньше говорила, что хочет совершить самоубийство, предположительно, из-за трудностей внутри семьи. Таким образом ребенок хотел обратить на себя внимание матери. На учете в надзорных органах семья не стояла.

Ранее школьница из города Бирска в Башкортостане после возвращения со школы покончила с собой и оставила 10 предсмертных писем. Она написала послания для матери, отца, бабушки, дяди и некоторых одноклассников. В них девочка попросила простить ее и ни в чем не винить.