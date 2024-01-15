15 января 2024, 18:02

Школьница из Москвы напала на учительницу со скальпелем

РИА «Новости»
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В Москве одна из учениц девятого класса напала на одноклассницу и учительницу. Первую она начала душить, а вторую хотела изрезать скальпелем. О происшествии «360» сообщил директор школы № 867 Николай Ложечкин.

«9 января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта», - уточнил он.

По словам директора, сначала школьница напала на одну из учениц. Испугавшиеся одноклассники позвали на помощь классную руководительницу. Тогда агрессивная девочка достала из-под футболки скальпель и начала угрожать острым орудием. При этом, по словам очевидцев, она говорила, что «совершит правосудие».

В результате произошедшего никто не пострадал, девочке вызвали скорую помощь. Директор школы сообщил, что ранее с ней работали специалисты социально-психологической службы.

«Администрация школы находится на связи с родителями девятиклассницы, которая начала конфликт», - подчеркнул он.

Ранее еще одна ссора переросла в поножовщину на востоке Москвы. Она началась между двумя владельцами собак.

Школьники Поножовщины Москва
15 января 2024, 18:26
Пенсионер погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Во время пожара в квартире на улице Тарусская в Москве погиб 75-летний пенсионер. О происшествии сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы. Проведение необходимых проверок проконтролируют сотрудники Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

Других подробностей о происшествии не поступало.

В воскресенье пенсионерка из Москвы заживо сгорела в частном доме. Она была в гостях у подруги в Серпухове. Жизнь пожилой женщины унесло воспламенившееся электрическое покрывало.

Пожары Прокуратура РФ
15 января 2024, 18:22
Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Бурятии
РИА «Новости»
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Специалисты сейсмической станции Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН вечером 15 января зафиксировали подземные толчки в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что магнитуда сейсмособытия составила 5,7, а энергетический класс - 14,3.

Подземные толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в Северобайкальске и Улан-Удэ. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В пятницу, 12 января, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его могли почувствовать жители Хасавюртовского района.

Небольшие по силе подземные толчки зафиксировали в начале января в Невельском районе Сахалина.

Землетрясения
15 января 2024, 18:03
Последствия ДТП с тремя погибшими под Нижним Новгородом сняли на видео
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Три человека стали жертвами ДТП с тремя грузовиками и легковым автомобилем в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В аварии погибли три человека, их личности устанавливаются. Еще один пострадал», - указали в ведомстве.

ДТП произошло на трассе Нижний Новгород - Касимов в районе поворота на село Лакша. На место выехали пожарные подразделения МЧС России и аварийно-спасательный отряд города Павлово. Сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия происшествия.

Причины смертельной аварии устанавливаются. Прокуратура Нижегородской области сообщила в своем Telegram-канале , что поставила этот вопрос на контроль.

В декабре прошлого года под Нижним Новгородом случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.

Грузовики ДТП МЧС РФ
15 января 2024, 17:54
Стала известна вероятная причина пожара на складе в Мытищах
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Причиной возгорания на складе в Мытищах могла стать газовая печь. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, внутри здания проходили работы. Для обогрева помещения использовали газовую печь, которая, вероятно, стала причиной возникновения пожара.

Работник организации рассказал «360», что возгорание произошло в помещении с автозапчастями, внутри находились и горючие вещества.

Склад на Силикатной улице в Мытищах вспыхнул ранее в понедельник, «360» показывал ЧП на видео. Пресс-служба МЧС по Московской области уточняла, что на месте происшествия задействовали восемь единиц специальной техники и более 30 спасателей.

Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Региональная прокуратура в связи с пожаром взяла под свой контроль установление причин произошедшего.

Пожары Мытищи

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