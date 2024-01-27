Школьница из Башкирии покончила с собой, оставив 10 предсмертных писем
Шестиклассница из города Бирска в Башкортостане свела счеты с жизнью и оставила 10 предсмертных посланий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным журналистов, девочка жила вместе с мамой и бабушкой. Школьница хорошо училась, была победительницей олимпиад, ни с кем не конфликтовала.
Утром 23 января девочка вернулась со школы. Примерно в 16:00 она осталась одна в квартире - бабушка уехала, а мама была на работе.
Когда домочадцы вернулись, то обнаружили ребенка на полу. В итоге девочку госпитализировали, но она скончалась в реанимации.
Как выяснили правоохранители, никто посторонний домой не приходил. Школьница оставила предсмертные записки перед суицидом. Послания были адресованы маме, папе, бабушке, дяде и некоторым одноклассникам. Девочка написала личное письмо для каждого, где попросила простить ее и никого не винить.
Ранее в Саратове девятилетний ребенок покончил с собой за неделю до дня рождения. Он оставил родителям прощальную записку.