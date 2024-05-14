Школьница и спасавший ее мужчина утонули на Алтае

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По данным ведомства, накануне вечером из водоема в селе Троицкое вытащили бездыханное тело 11-летней девочки.

Предположительно, днем школьница и ее подруга гуляли на берегу реки Большая речка. Девочка зашла в воду в не предназначенном для купания месте и утонула.

Местный житель с противоположного берега увидел тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Однако 51-летний мужчина тоже утонул.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее иномарка, в которой находились пять подростков, рухнула в реку Рощинку в Ленинградской области. В результате происшествия погибли три молодых человека.