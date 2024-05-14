14 мая 2024, 10:24

Школьница и спасавший ее мужчина утонули на Алтае

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На Алтае утонули 11-летняя девочка и мужчина, который попытался ее спасти. Правоохранители приступили к проверке после случившегося, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, накануне вечером из водоема в селе Троицкое вытащили бездыханное тело 11-летней девочки.

Предположительно, днем школьница и ее подруга гуляли на берегу реки Большая речка. Девочка зашла в воду в не предназначенном для купания месте и утонула.

Местный житель с противоположного берега увидел тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Однако 51-летний мужчина тоже утонул.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее иномарка, в которой находились пять подростков, рухнула в реку Рощинку в Ленинградской области. В результате происшествия погибли три молодых человека.

Уголовное дело Дети Россия Реки Водоемы
14 мая 2024, 12:09
Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Волгоградской области
РИА «Новости»
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Режим ЧС регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Из-за заморозков возникли проблемы с посевами, сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор Андрей Бочаров. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования, указали в пресс-службе.

Несмотря на погодные условия, в области большая часть озимых и яровых культур перенесла заморозки спокойно, указала председатель комитета сельского хозяйства Марина Морозова.

«Но выявлены отдельные участки посевов, которые не смогли оправиться после температурного стресса», - добавила она.

Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области. Губернатор региона заявил, что из-за теплой апрельской погоды растения стали уязвимыми к заморозкам. В результате погодных аномалий урожая станет меньше по сравнению с прошлым годом.

Сельское хозяйство Погода
14 мая 2024, 10:30
Крупный пожар на теплоходе в Архангельске полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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В Архангельске потушили пожар на теплоходе «Ломоносов», который стоял на ремонте. Судно накренилось, поэтому спасатели работали с причала и воды. Площадь возгорания превысила 900 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Архангельской области.

«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», - объявила пресс-служба ведомства.

Судно накренилось на правый борт. Из-за угрозы опрокидывания его отбуксировали на мель, спасатели сошли на причал и продолжили тушение с берега и воды.

Возгорание на «Ломоносове» началось вечером 13 мая. К приезду спасателей верхняя палуба горела по всей площади. Теплоход стоял на ремонте, и существовал риск перехода огня на другие суда. Пожар тушили по повышенному рангу сложности с привлечением более 60 человек и 19 единиц техники. В 01:48 его локализовали на площади 936 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Архангельская область
14 мая 2024, 10:22
Количество подтопленных в Курганской области домов сократилось
РИА «Новости»
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Подтопленными в Курганской области остались 287 жилых домов, число частично ушедших под воду дачных домов снизилось до 5,54 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«По состоянию на 14 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в шести населенных пунктах 287 жилых домов, 5547 дачных домов», - указали в ведомстве.

От паводков также пострадали пять низководных мостов и 29 участков автодорог, добавили в пресс-службе.

Для поддержки затопленной Курганской области правительство выделило региону четыре миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от паводка жителям и на восстановление инфраструктуры.

Ранее прорыв дамбы зафиксировали в Омской области. По словам депутата Госдумы Андрея Алехина, в деревне Ашеваны в Усть-Ишимском районе эвакуировали жителей. Из-за паводка затопило жилые дома и местную школу.

Паводки Курганская область
14 мая 2024, 10:20
Сторонников ИГ за подготовку теракта в Черкесске осудили на 18,5 года
РИА «Новости»
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Троих сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта в Черкесске, приговорили к 18,5 года лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ России.

«Каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - указали в сообщении.

Их осудили за подготовку к теракту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот взрывчатых веществ. ФСБ установила, что фигуранты через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии.

По их наводке злоумышленники приехали в Черкесск, где сняли квартиру. Целью стало одно из административных зданий, где исламисты и планировали устроить теракт. Преступников задержали, когда они собирали взрывчатку.

Ранее боевиков, планировавших теракты, задержали в Дагестане. Их заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали. При осмотре места задержания преступников специалисты нашли автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Задержания ФСБ Россия Оружие Боевики Квартиры

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