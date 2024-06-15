Школьница едва не утонула в Мещерском пруду
Девочка чуть не утонула в Мещерском пруду в Москве. Как сообщил источник 360.ru, ребенка спасли.
Заявка поступила в экстренные службы 15 июня около 16:15. Из пруда достали 12-летнюю девочку.
«Ее реанимировали», - передал источник.
Более подробной информации о состоянии школьницы нет.
Ранее течение унесло двоих подростков во время купания на реке Урал. Сотрудники МЧС России начали обследовать акваторию и береговую линию. Родным мальчиков оказывают психологическую помощь.