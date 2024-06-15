Школьница едва не утонула в Мещерском пруду

В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru, сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Авария произошла на перекрестке Софийской улицы с Дунайским проспектом вечером 14 июня. Машина скорой столкнулась с легковым автомобилем, совершая поворот, сообщили «Известия».

Никто кроме фельдшера не пострадал. После ДТП на перекрестке образовалась небольшая пробка, отметила «Фонтанка».

Утром в субботу, 15 июня, в Москве на 37-м километре МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Сведений о пострадавших на тот момент не поступало. На месте работали представители оперативных служб. Движение на участке, где случилась авария, оказалось временно затруднено на протяжении двух километров. В столичном департаменте транспорта водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru , сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.