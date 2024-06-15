15 июня 2024, 17:52

Школьница едва не утонула в Мещерском пруду

Телеканал «360»
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Девочка чуть не утонула в Мещерском пруду в Москве. Как сообщил источник 360.ru, ребенка спасли.

Заявка поступила в экстренные службы 15 июня около 16:15. Из пруда достали 12-летнюю девочку.

«Ее реанимировали», - передал источник.

Более подробной информации о состоянии школьницы нет.

Ранее течение унесло двоих подростков во время купания на реке Урал. Сотрудники МЧС России начали обследовать акваторию и береговую линию. Родным мальчиков оказывают психологическую помощь.

Дети Россия Москва Реки
15 июня 2024, 17:55
Фельдшер пострадала в опрокинувшейся машине скорой помощи в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru, сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Авария произошла на перекрестке Софийской улицы с Дунайским проспектом вечером 14 июня. Машина скорой столкнулась с легковым автомобилем, совершая поворот, сообщили «Известия».

Никто кроме фельдшера не пострадал. После ДТП на перекрестке образовалась небольшая пробка, отметила «Фонтанка».

Утром в субботу, 15 июня, в Москве на 37-м километре МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Сведений о пострадавших на тот момент не поступало. На месте работали представители оперативных служб. Движение на участке, где случилась авария, оказалось временно затруднено на протяжении двух километров. В столичном департаменте транспорта водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru , сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Санкт-Петербург Скорая помощь ДТП Машины
15 июня 2024, 17:35
Огонь на газопроводе вблизи Саратова поднимался на высоту пяти метров
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Факельное горение на газопроводе в поле неподалеку от Саратова достигало пяти метров в высоту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в Сторожевке поступило в экстренные службы в 15:00 по московскому времени.

«По прибытию первого пожарного подразделения происходило факельное горение высотой пять метров. Газопровод был перекрыт», - рассказали журналистам в пресс-службе.

На месте работали три пожарных расчета МЧС. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на газопроводе произошла разгерметизация из-за аномальной жары. На месте работали представители всех необходимых экстренных служб. Примерно к 16:30 ландшафтный пожар удалось полностью потушить.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого возник огромный столб огня и дыма.

Саратов Пожары МЧС РФ
15 июня 2024, 16:42
Пожар в районе газопровода близ Саратова потушили
Телеканал «360»
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Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода близ Саратова полностью потушили. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего», - написал Юрин.

Он добавил, что к тушению огня привлекли все необходимые экстренные службы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал причину возгорания на газопроводе. По его словам, из-за аномальной жары произошла разгерметизация. В распоряжении 360.ru появилось видео пожара.

Саратов Пожары
15 июня 2024, 16:07
Стала известна причина пожара на газопроводе под Саратовом
Телеканал «360»
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Огонь вспыхнул на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области из-за аномальной жары. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за аномальных погодных условий произошла разгерметизация, которая привела к пожару.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте», - указал Бусаргин.

Он также обратился к жителям региона и попросил их сохранять спокойствие. По его словам, специалисты в ближайшее время ликвидируют возгорание. По данным RT , газопровод перекрыли.

Очевидцы рассказали, что услышали взрыв и увидели огромный столб огня и дыма. Видеозапись с пожаром на саратовском газохранилище появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее крупный пожар произошел в Томске. В ночь на 14 июня в городе загорелись несколько гаражей , огонь охватил территорию в 800 квадратных метров. Из построек эвакуировали восемь легковых машин и 10 газовых баллонов.

Саратов Пожары Погода Жара

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