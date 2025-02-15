15 февраля 2025, 09:35

Школа на Алтае получила повреждения из-за землетрясения

Пресс-служба МЧС
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Школа в селе Купчегень в Онгудайском районе Республики Алтай получила повреждения из-за землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятидесятикилометровую зону сейсмического события силой в эпицентре 6,4 магнитуды попали шесть населенных пунктов - Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган Узун.

«Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень», - рассказали в ведомстве.

Также из-за землетрясения часть села Кош-Агач временно осталась без электричества. Сейчас специалисты обследуют объекты на всей территории региона. Дороги сохранились в проезжем состоянии, объекты социального назначения продолжили работу в штатном режиме.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера у побережья южных Курил. Очаг природного явления залегал в Тихом океане на глубине 62 километров.

Школы Землетрясения
15 февраля 2025, 06:02
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Алтае
РИА «Новости»
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В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 в эпицентре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«В 08:48 по местному времени (04:48 по московскому) в 1,3 километрах юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района зарегистрирована сейсмическая [активность] магнитудой 6,4», - уточнили в ведомстве.

Толчки ощущались по всей территории республики.

В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что подземные толчки ощутили и жители Алтайского края. Речь идет о восточной части региона - Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах, а также городе Барнаул.

Позже в МЧС уточнили, что на территории Алтайского края интенсивность толчков не превышала трех баллов. Сейсмособытие ощутили на территории 29 муниципальных образование, обошлось без разрушений.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов южных Курильских островов , а днем ранее подземные толчки силой 4,4 по шкале Рихтера ощутили в районе Сочи.

Землетрясения МЧС РФ Россия
15 февраля 2025, 05:25
Три человека погибли во время фестиваля из-за испуганных слонов
Freepik
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В Индии слоны испугались салютов во время религиозного фестиваля и взбесились, напав на людей и разрушив часть храмового комплекса. Три человека погибли, сообщило издание Independent.

«Три человека погибли и еще 35 получили тяжелые травмы, когда два слона взбесились во время храмового фестиваля в южном индийском штате Керала», - говорится в материале.

Происшествие с животными произошло в храме Манакулангара Бхагавати недалеко от города Койланди в округе Кожикоде вечером 13 февраля.

Местная полиция сообщила, что один слон стал вести себя агрессивно и напал на другого. Затем они оба взбесились и повредили часть офисного здания храма, когда врезались в него. Часть стены обрушилась, похоронив под собой несколько человек.

По предварительной информации, в результате обрушения погибли две женщины и мужчина. Еще около 20 человек получили легкие травмы.

В начале года в Индии во время религиозного фестиваля один из слонов напал на людей, пострадали 17 человек.

Праздники Смертность Индия Врачи Животные Религия Фестивали
15 февраля 2025, 02:59
Силовики нагрянули с проверкой в одну из гостиниц Москвы
РИА «Новости»
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Правоохранители нагрянули в одну из гостиниц Москвы в День святого Валентина, чтобы проверить документы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что силовики заходили в гостиницу и готовились к проверке документов гостей, присутствовавщих на вечеринке. Рядом с одной из дверей на полу лежал порошок с неизвестным белым веществом. На этом находки не закончились.

В одном из автомобилей, припаркованных около гостиницы, силовики обнаружили оружие. Под водительским креслом лежал пистолет. Правоохранители стали выяснять, кто его владелец.

На вечеринке также веселилась экономист Ирина Хакамада. Она отказалась давать комментарии.

«Любовь - это истина Христа», - невнятно сказала она.

Канал сообщил, что билеты на праздничную вечеринку в гостиницу стоили по 50 тысяч рублей.

Ранее блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре массовой драки с оружием в ресторане «Кофемания» в Москве.

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