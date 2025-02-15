Школа на Алтае получила повреждения из-за землетрясения

В Индии слоны испугались салютов во время религиозного фестиваля и взбесились, напав на людей и разрушив часть храмового комплекса. Три человека погибли, сообщило издание Independent.

«Три человека погибли и еще 35 получили тяжелые травмы, когда два слона взбесились во время храмового фестиваля в южном индийском штате Керала», - говорится в материале.

Происшествие с животными произошло в храме Манакулангара Бхагавати недалеко от города Койланди в округе Кожикоде вечером 13 февраля.

Местная полиция сообщила, что один слон стал вести себя агрессивно и напал на другого. Затем они оба взбесились и повредили часть офисного здания храма, когда врезались в него. Часть стены обрушилась, похоронив под собой несколько человек.

По предварительной информации, в результате обрушения погибли две женщины и мужчина. Еще около 20 человек получили легкие травмы.

В начале года в Индии во время религиозного фестиваля один из слонов напал на людей, пострадали 17 человек.