Шиншилловая шуба, пальто и сапоги. Туристка заявила об ограблении в отеле в центре Москвы

Как стало известно авторам статьи, 19-летняя путешественница прилетела в Москву 29 декабря и проживала в известной гостинице до 9 января. После этого она на три дня отправилась в Санкт-Петербург. Чемодан девушка оставила сотрудникам безопасности отеля, чтобы не возить с собой все вещи.

Однако, когда туристка вернулась за своим багажом, она обнаружила, что в нем не хватает некоторых дорогих элементов зимнего гардероба - шиншилловой шубы, двух кашемировых пальто и сапог.

Мирно решить вопрос с сотрудниками отеля ей не удалось, поэтому пострадавшая отправилась в полицию. Сумму общего ущерба она оценила приблизительно в 450 тысяч рублей.

Ранее сотрудник фирмы в Москве переоделся в женщину и украл с работы 18 миллионов рублей. Злоумышленник рассчитывал, что по кадрам видеонаблюдения не поймут, что он мужчина.